Gusttavo Lima fica sem combustível e se assusta com preço da gasolina

O cantor Gusttavo Lima gravou vídeos mostrando o carro quase sem combustível e preso no trânsito de Goiânia. Quando conseguiu chegar no posto para abastecer, se assustou com o preço da gasolina e brincou pedindo para o frentista colocar apenas R$ 20.

“Está mais fácil andar a pé”, disse.

O músico filmou o painel do carro mostrando o alerta de combustível na reserva. "Acontece só comigo ou acontece com vocês também? Minha gasolina está para acabar, está só o fio da rabiola e eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba?", falou.

(reprodução Instagram)

Ao chegar ao posto, Gusttavo Lima pediu para encher o tanque. O frentista informou os preços: “Aditivada está R$ 8,02 e a comum está R$ 7,67”. Logo em seguida, o cantor brincou, dizendo que tinha mudado de ideia.

“Bota uns R$ 20 aí então só para chegar ali”, disse. Mas, ele terminou colocando pouco mais de 70 litros, o que resultou uma conta de R$ 572,39.