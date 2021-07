Há exato um mês no Vitória, Ramon já testou 24 jogadores; veja lista

Oito jogos, oito escalações diferentes. Contratado pelo Vitória há exatamente um mês, Ramon Menezes ainda não repetiu uma escalação. O técnico utilizou 24 jogadores diferentes e variou o esquema tático de acordo com o mando de campo. Os números destrincham que o treinador ainda busca o time ideal, mas também apontam quais atletas já ganharam a confiança dele e as posições que estão sendo ajustadas aos poucos.

O zagueiro Wallace e o volante Pablo Siles são os jogadores mais constantes na equipe desde a chegada de Ramon. Foram titulares nas oito partidas. O volante Gabriel Bispo e o meia Soares também são homens de confiança. O primeiro começou jogando sete vezes e só não enfrentou o Goiás porque estava suspenso. Já Soares foi mandado a campo em todas as partidas, sete delas desde o início e uma a partir do banco.

Agora a análise por posição. Quando Ramon assumiu o Vitória, no triunfo por 3x1 contra o Internacional, no Beira-Rio, que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, Ronaldo estava machucado. Por isso, o gol rubro-negro inicialmente foi defendido por Lucas Arcanjo, titular em seis oportunidades com o treinador. Ronaldo chegou a ficar no banco em três jogos da Série B e assumiu a posição diante do Botafogo, na derrota por 1x0, na 8ª rodada.

Raul Prata é o escolhido do técnico para a lateral direita. Foi mandado a campo num total de cinco vezes, antes e depois da contusão na panturrilha. Enquanto ele esteve lesionado, Gabriel Inocêncio foi testado uma vez e depois Cedric assumiu a posição até Raul se recuperar - também já foi usado pelo treinador no meio-campo. Van ainda não foi usado por opção.

Na lateral esquerda, uma disputa franca. Titular absoluto com o antecessor Rodrigo Chagas, Pedrinho não estava à disposição na estreia de Ramon Menezes e viu Roberto começar em campo nos cinco primeiros jogos do novo técnico. Ao todo, o veterano fez seis partidas e o garoto, sete – substituições de um por outro são comuns nos jogos. Pedrinho ganhou mais prestígio nas últimas duas rodadas, quando assumiu a titularidade.

A zaga parecia ter nomes certos até a rodada passada, quando Thalisson Kelven estreou e formou dupla com Wallace. Titular nos sete primeiros jogos, Marcelo Alves ficou no banco no empate em 1x1 com o Goiás. Como em jogos fora de casa Ramon sempre utilizou três zagueiros, Marcelo pode reaparecer no time sábado, contra o Confiança, em Aracaju. Até aqui o escolhido para atuar como terceiro zagueiro vinha sendo o jovem Mateus Moraes, titular contra o Internacional, na Copa do Brasil, e diante de Remo, Coritiba e Botafogo, na Série B.

Ramon costuma fazer alterações no meio-campo, inclusive por causa da variação tática, mas tem peças das quais não abre mão. Não há dúvida quanto à dupla de volantes: Gabriel Bispo e Pablo Siles. Soares é o meia do time. Os outros da posição utilizados foram Eduardo e Bruno Oliveira.

No ataque, uma certeza: Ramon gosta de jogar com um homem de área. Essa função foi feita inicialmente por Samuel, por três jogos. Artilheiro do time na temporada, com sete gols, o centroavante perdeu a posição para Dinei ainda antes de lesionar a coxa. O veterano de 37 anos é o atual titular e, diante de Botafogo e Goiás, fez dupla com Ronan, que teve suas únicas oportunidades diante desses dois adversários.

Outros três atacantes ganharam chances e não se firmaram no time. Ygor Catatau fez seis jogos, dois deles como titular. Guilherme Santos esteve em campo em todos com Ramon, mas só começou uma vez. Um dos destaques do Vitória no começo da temporada, David também esteve em todas as partidas - quatro como titular.

Como Ramon Menezes utiliza três zagueiros em jogos fora de Salvador e o volante Gabriel Bispo volta a ficar à disposição após cumprir suspensão, a tendência é que o time tenha a nona escalação diferente. É possível que o Leão enfrente o Confiança com Ronaldo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace, Marcelo Alves e Pedrinho; Gabriel Bispo, Pablo Siles e Soares; Ronan e Dinei.





Os 24 jogadores utilizados por Ramon no primeiro mês:

Goleiros

Lucas Arcanjo (6 jogos como titular)

Ronaldo (2 jogos como titular)

Laterais

Raul Prata (6 jogos como titular)

Roberto (5 jogos como titular e 1 deixando o banco)

Pedrinho (3 jogos como titular e 4 deixando o banco)

Gabriel Inocêncio (1 jogo como titular)

Zagueiros

Marcelo Alves (7 jogos como titular)

Wallace (8 jogos como titular)

Mateus Moraes (4 jogos como titular)

Thalisson Kelven (1 jogo como titular)

Volantes

Gabriel Bispo (7 jogos como titular)

Pablo Siles (8 jogos como titular)

Cedric (3 jogos como titular e 3 deixando o banco)

Fernando Neto (1 jogo como titular e 2 deixando o banco)

João Pedro (1 jogo como titular)

Meias

Soares (7 jogos como titular e 1 deixando o banco)

Eduardo (1 jogo como titular e 3 deixando o banco)

Bruno Oliveira (1 jogo como titular e 4 deixando o banco)

Atacantes

Samuel (3 jogos como titular e 3 deixando o banco)

Dinei (5 jogos como titular e 3 deixando o banco)

David (4 jogos como titular e 4 deixando o banco)

Ronan (2 jogos como titular)

Guilherme Santos (1 jogo como titular e 7 deixando o banco)

Ygor Catatau (2 jogos como titular e 4 deixando o banco)