Habemus chefs! Fera Palace investe em Fabrício Lemos e Lisiane Arouca

Depois de muito pelejar - sem êxito - para fazer do seu restaurante um endereço da boa gastronomia na cidade, o Fera Palace Hotel, na Rua Chile, parece enfim, que agora vai conseguir.

A partir do próximo mês de março, o espaço - que abriu as portas como Adamastor, e que depois passou a se chamar Lina - vai atender pelo nome de Omí e passará a ser comandado pelos premiados chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, donos dos restaurantes Ori e Origem e do mini bar Gem.

Além do restaurante, o casal de chefs levará sua expertise também para o lobby bar do Fera. Para marcar a nova fase, o ambiente passou por mais uma renovação conceitual e será relançado com uma nova proposta e, claro, um novo cardápio.

Como sugere o novo nome da casa (Omí, no dialeto iorubá significa água) o menu vai apostar nos frutos do mar e pescados. “Vamos trazer um alinhamento entre simplicidade e valorização dos insumos oriundos da nossa região que é de uma riqueza enorme”, explica Lemos.

Menu

Em se tratando do chef baiano, podemos esperar também criativos pratos com carnes , como o fumeiro de Maragogipe que ele ajudou a promover e a espalhar pelos cardápios da cidade.

O menu do Omí, segundo Lemos, terá opções de entrada como lula e polvo crocantes, robalo marinado com sorvete de manga verde e o croquete de carne de panela com o dito fumeiro maragogipano, dentre outras novidades que ele guarda para surpreender os comensais.

Entre os pratos principais, vai ter lagosta ao molho bernaise com nhoque com porcini gratinado, moqueca de camarão com maturi e arroz de coco, além de outras criações que estão sendo testadas já na própria cozinha do hotel.

Bolinho de baião de dois e aioli (Leonardo Freire/Divulgação) Polvo com risoto cítrico de fumeiro, caldo de lambreta e azeite verde (Leonardo Freire/Divulgação) Moqueca de camarão com maturi, farofa de dendê e arroz de coco (Leonardo Freire/Divulgação)

Lemos explica que parte do conceito do restaurante é trazer o que ele define como “o frescor do alimento direto do mar para a nossa mesa”.

E justiça seja feita, isso o chef sabe fazer muito bem. Sem falar na apresentação dos pratos que ganharão status de obras de arte nas cerâmicas criadas pelo Atelier Buriti, da ceramista Beatriz Godoy, e desenvolvidas dentro do conceito do Omí .

A proposta de ocupação do Fera, segundo Lemos, se estende ao lobby bar que terá um cardápio exclusivo, com opções como um hambúrguer feito com peixe. Já a carta de drinks ficará a cargo da especialista Isadora Fornari.

Assim como no Ori e no Origem, caberá à chef pâtissière, Lisiane Arouca, sócia e mulher de Lemos, assinar o menu de sobremesas. Parceiros no trampo e na vida, o casal coleciona prêmios. Ela, por exemplo, foi eleita em 2019, a melhor confeiteira do Brasil pelo prêmio Melhores do Ano, da revista Prazeres da Mesa.

Perseverança

O namoro entre os chefs e o proprietário do Fera Palace Hotel, Antonio Mazzafera, começou há cerca de dois anos. No primeiro encontro que tiveram na época, o empresário já havia convidado a chef mineira Manuelle Ferraz para criar um novo cardápio para o espaço que passava por uma nova repaginação em mais uma tentativa, frustrada, de fazer o restaurante acontecer.

Agora, ao que parece, Mazzafera, enfim, acertou. “Firmar parceria com o Fabrício e a Lisiane, dois chefs altamente reconhecidos, que trazem um repertório de experiências muito bem sucedidas aqui no Brasil, é também uma forma de presentarmos Salvador com um restaurante à altura do potencial que tem essa cidade”, comemora o hoteleiro.

E nós agradecemos o presente e torcemos para que o belíssimo Fera Palace Hotel tenha, enfim, um restaurante à altura de sua grandeza.