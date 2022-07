Hanson estará de volta ao Brasil em outubro com turnê mundial

A banda Hanson, formada pelos irmãos Isaac, Taylor e Zac, sucesso nos anos 2000, estará de volta ao Brasil em outubro para a turnê mundial de Red Green Blue, que marca os 30 anos de carreira do trio.



"Há um sentimento de celebração no Brasil, e para nós é um lugar divertido de se visitar. Mas antes de tudo, somos muito humildes e muito gratos por tantos fãs do Brasil nos deixarem fazer parte de suas vidas, permanecendo engajados, indo aos shows e voltando todas as vezes", disse Taylor, em entrevista ao Gshow nesta sexta-feira, 22.



Na conversa, os irmãos também falaram como é a relação em família, já que, juntos, somam 15 filhos. "As festas em casa são muito divertidas, honestamente. Por muito tempo, principalmente quando nossos filhos eram bem pequenos. Eu e minha esposa nem sentíamos necessidade de convidar outros amigos da escola porque eles têm tantos primos!", contou Isaac.



Mais sobre a turnê

Os shows da turnê Red Green Blue ocorrerão entre os dias 11 e 21 de outubro, em diferentes cidades: Porto Alegre (dia 11, no Bourbon Country); Curitiba (dia 12, no Live Curitiba); Ribeirão Preto (dia 14, na Arena Eurobike); São Paulo (15, no Espaço das Américas); Uberlândia (16, na Arena Sabiazinho); Brasília (19, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães) e Rio de Janeiro (21, no Qualistage).



O repertório antigo estará presente, se misturando com novas canções, já que o trio ainda está na ativa e criando muitas novidades.



Sucesso com MMMBop

Conhecidos internacionalmente desde 1997, quando o hit MMMBop chegou às rádios de diferentes países, os Hanson começaram a se apresentar juntos em 1992 e nunca mais pararam. Ao todo, eles contam com sete álbuns de estúdio lançados e três indicações ao Grammy.