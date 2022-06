Harmonia do Samba vai fazer sete shows no interior da Bahia no São João

O Harmonia do Samba vai fazer sete shows durante o período junino em várias cidades da Bahia. A maratona de apresentações começa na quinta (23), com uma dobradinha: show no Camarote Xodó, em Santo Antônio de Jesus, e depois no evento São João da Bahia, no Parque de Exposições de Salvador.

Na sexta-feira (24), será a vez do público de Sapeaçu curtir o show da banda, que será na Praça Pública. Neste mesmo dia a banda seguirá para Cachoeira, onde fará o show o São João da cidade.

No sábado (25), o Harmonia segue destino a Nova Soure para agitar o evento ‘Forró da Tia Vana’. No domingo (26), Xanddy e sua banda também fazem dois shows, sendo um comandando o São João "Revoada com Harmonia", na cidade de Irecê, e outro na Praça Pública de Itatim.

Com repertório novo, o Harmonia também deve tocar grandes sucessos da carreira como “Daquele Jeito”, “Piseiro”, “Sacanagenzinha” e “Tic Nervoso”.

AGENDA JUNINA

Dia 23/06

Local: Santo Antônio de Jesus (BA)

Camarote Xodó

Local: Salvador (BA) / Parque de Exposições

São João da Bahia

Dia 24/06

Local: Sapeaçu (BA)

Praça Pública

Local: Cachoeira (BA)

Praça Pública

Dia 25/06

Local: Nova Soure (BA)

Forro da Tia Vana

Dia 26/06

Local: Irecê

Praça Publica

Local: Itatim

Praça Pública