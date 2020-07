Heather Morris, de Glee, pede para fazer buscas por Naya Rivera por conta própria

A atriz Heather Morris, conhecida por interpretar a personagem Brittany em Glee, pediu autprozação à polícia para conduzir buscas pela atriz Naya Rivera por conta própria. Naya desapareceu na última quarta-feira (8), no Lake Piru, um lago da Califórnia.

Amiga de Naya, Heather interpretou seu par romântico na série de televisão. Através de seu perfil no Twitter, ela entrou em contato com a polícia de Ventura, que vem coordenando a operação.

"Meu nome é Heather Morris e eu sou amiga próxima de Naya e colega de trabalho. Estou tentando conduzir buscas a pé e uma missão de resgate com um pequeno grupo de amigos no Lake Piru. Eu entendo que vocês estejam fazendo tudo que está a seu alcance, mas nós estamos nos sentindo desamparados, impotentes e queremos ajudar de alguma forma. Deixei uma mensagem com depafrtamento de resgate hoje e vou ligar novamente amanhã. Obrigada", escreveu.

Heather e Naya trabalharam juntas em Glee (Foto: Divulgação)

Entenda o caso

Naya Rivera desapareceu durante um passeio de barco em um lago no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O corpo vem sendo procurado nas águas do Lago Piru, que fica a aproximadamente 90 km a noroeste do centro de Los Angeles.

A emissora KNBC informou na quarta (7) que Rivera alugou um barco no pontão no lago Piru e que seu filho foi encontrado dentro dele, vestindo um colete salva-vidas. A identificação de Rivera foi encontrada no barco. O garoto está com o pai, de quem Naya era separada.

A polícia da Califórnia trata como difíceis as chances de que o corpo de Naya Rivera, a Santana, da série Glee, seja encontrado. De acordo com informações do site Entertainment Tonight, as autoridades culpam as condições do lago e a visibilidade do local e cogitam que o corpo nunca será achado.

Em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira (9), o sargento Kevin Donoghue explicou que "neste particular lago, nesta área, há muita árvores e plantas dentro da água. Isso faz com que as buscas sejam complicadas e pouco seguras para os mergulhadores".

"Se o corpo ficou enroscado em algo sob a água, ele pode nunca emergir. Não sabemos", acrescentou.

Desde quinta, a polícia trata a operação não como uma busca por Naya viva, mas como a recuperação de seu corpo. Apesar das dificuldades, o sargento diz que estão sendo feitos todos os esforços possíveis.