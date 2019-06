Helicóptero sobrevoa treino e assusta jogadores da Argentina no Barradão

Helicópteros não têm sido exatamente algo incomum à rotina dos jogadores na preparação para a Copa América. Quando ainda estava entre os convocados, por exemplo, Neymar chegou à Granja Comary com um particular. Na última segunda-feira (12), a aeronave entrou na rotina da seleção Argentina enquanto treinava no Barradão: a Associação de Futebol da Argentina (AFA) alega que um helicóptero da TV Record sobrevoou o Centro de Treinamento e gerou tensão nos jogadores.

Meia argentino, Rodrigo De Paul afirmou que no primeiro momento os atletas e comissão técnica não entenderam ao certo do que se tratava. Tiveram o receio inicial de se tratar de espionagem, mas também pensaram na possibilidade de ser um programa televisivo.

“Não sabemos o que era. Comentamos que parecia que era de um programa [de televisão]. Dificultou porque não nos escutávamos”, alegou o meia.

A AFA notificou a Conmebol nesta quarta-feira (12) sobre o ocorrido. O comitê organizador da competição, em contrapartida, alega que encaminhou a reclamação para a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) já que não houve nenhuma violação nas regras esportivas.

O CORREIO entrou em contato com a SSP-BA, que afirmou também não ser de sua responsabilidade a fiscalização de areonaves tripuladas, a exemplo de helicópteros e aviões. Em resumo, a pasta afirma que sua responsabilidade é a de controlar drones, que não têm tripulação a bordo.

Os hermanos estreiam na Copa América contra a Colômbia no próximo sábado (15), em partida que marca a estreia da Fonte Nova nesta edição do torneio. A Argentina está no grupo B do certame, que ainda é composto por Paraguai e Catar.

Outro entrevistado do dia, o zagueiro Germán Pezella afirmou que vencer os colombianos na partida de estreia pode ser uma injeção de ânimo importante para a Argentina na competição.

“A primeira partida é uma grande responsabilidade, assim, sempre é muito importante. Marca como será o torneio, pode te dar confiança”, declarou o defensor, que joga na Fiorentina.