'História se faz com títulos', diz Vina após levantar o Nordestão

A conquista do Ceará na Copa do Nordeste sobre o Bahia passou diretamente por um jogador. O meia Vinícius terminou o torneio como artilheiro do torneio, com cinco gols.

Com passagem pelo tricolor, ele comemorou bastante após o apito final em Pituaçu. O jogador reconheceu que foi especial conquistar o título sobre o Bahia, mesmo sabendo do carinho que recebe do torcedor do clube.

"Ganhar título é sempre bom. Em 2017 eu cheguei um pouco depois que o Bahia foi campeão; em 2018 bateu na trave, a gente foi vice para o Sampaio Corrêa; e este ano ganhei com o Ceará. Esse título é muito importante. Onde eu chego busco fazer história, e história se faz com títulos", disse Vina.

"Este ano o Ceará trouxe peças importantes, manteve jogadores que têm história no clube, é importante. Todos diziam que Bahia e Fortaleza eram os favoritos, que seria a final, e a gente pôde ganhar desses dois. Isso fortalece ainda mais. O Gordiola chegou, mas temos que parabenizar também o Argel, o Enderson (Moreira), eles também participaram", finalizou o meia.