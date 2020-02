Hit no Carnaval: a chegada do brega funk na folia baiana

Não existe falar do Carnaval de Salvador sem lembrar da pluralidade musical que a festa proporciona. Do axé music típico da Bahia até o sertanejo do sudeste do país, tudo cabe nos circuitos da folia momesca. Mas o Carnaval de 2020 consolidou um estilo musical que está em alta por todo o Brasil: o brega funk.

Nem um funk paulista e nem o solinho do som brega nordestino. O ritmo nasceu e cresceu a partir da mistura de elementos diversos da música, como batidas eletrônicas e o teclado. Quem esteve nas ruas e camarotes durante o Carnaval deste ano com certeza escutou um dos sucessos, que vem caindo cada vez mais no gosto do povo e também dos artistas

Pedro Sampaio (centro), JC (esquerda) e Felipe Original (direita) estrelam Sentadão (Foto: Pedro Pereira / Divulgação)

E entre as mais tocadas está o hit Sentadão, do DJ Carioca Pedro Sampaio. Lançada em 2019, o clipe oficial da música tem mais de 115 milhões de visualizações no YouTube, e ocupa o quinto lugar no top 200 do Spotify. “Sentadão para mim foi uma surpresa. Superou todas as minhas expectativas, principalmente por ter surgido de forma natural. É a magia da música. E sem o público não teria chegado onde estou hoje”, contou o DJ, que pela primeira vez se apresentou em Salvador durante o Carnaval.

Pedro marcou presença em dois camarotes na capital, na quinta e sexta-feira, e, claro, incorporou os sons da Bahia em sua playlist. “Todas as minhas músicas tem referências de vários gêneros, na melodia, no ritmo, na batida. E no Carnaval, como recebe uma grande quantidade de gente de dentro e fora do Brasil, a conexão de ritmos diferentes é surreal. É o cenário perfeito para um show meu”, afirmou. No repertório, não faltaram composições de Léo Santana e outros pagodeiros, e um pen drive “recheado de música baiana”, como brincou o DJ.

Mas Sentadão não é único sucesso dele e do brega funk que está presente no Carnaval. Apesar de não serem as candidatadas à música da folia em 2020, dá para afirmar que algumas composições vão ser repetidamente interpretadas nos trios. A música Tudo Ok, de Thiaguinho MT, Mila e JS Mão de Ouro, e Surtada, de Dadá Boladão Tati Zaqui, OIk e JS Mão de Ouro, também estão no setlist do artistas por aqui.

Além, claro, de outros sucessos, do próprio Pedro, a exemplo de Chama Ela, em parceria com Lexa, Balança e Vai Menina, todas essas entre as mais tocadas nos streamings de música. A cantora Nêssa também marcou presença na festa, e desfilou com Pabllo Vittar, no domingo (23) e nos Palcos Origens, na Barroquinha, Liberdade e nesta segunda (25) no Rio Vermelho.

DJ estreou no Carnaval de Salvador em 2020 (Foto: Pedro Pereira / Divulgação)

DJ desde a infância

Se o sucesso nacional chegou só no último ano, a conexão de Pedro com a música vem da infância. DJ desde os 13, ele conta que sempre curtiu escutar de tudo e que foi essa curiosidade em pesquisar vários gêneros que contribuíram para a criação do seu próprio estilo, que ele mesmo batizou do “jeito Pedro Sampaio”. “Sempre que me perguntam eu costumo dizer que faço música urbana, porque pego tudo que vem da rua, que vem das favelas, da massa”.

E para além dos remix e dos beats em freestyle que é comum de se ouvir nos shows, o DJ também dá uma de cantor. Ao contrário da maioria que solta a voz em cima dos palcos, Pedro nunca foi “aquele menino que cantava em festa de família”, como ele diz, e que parte vocal chegou depois em sua vida. Quando começou a engrenar a carreira com os hits, buscou encontrar um timbre perfeito na sua voz para que ele mesmo cantasse “É difícil encontrar alguém que embarque nessa viagem, ainda mais no início”, disse.

