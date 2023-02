Homem é achado morto em hotel de Curitiba com bilhete premiado da Mega-Sena

Um homem de 54 anos foi achado morto em um quarto de hotel em Curitiba (PR), com um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 398 mil. A Polícia Civil investiga o caso, mas a suspeita é que ele sofreu um infarto.

A Polícia Militar foi até o local depois que funcionários do hotel sinalizaram que havia uma pessoa morta no estabelecimento. Parentes do homem tinham telefonado em busca de notícias dele.

De acordo com a PM, o papel era um comprovante que a Caixa Econômica Federal fornece a ganhadores de prêmios acima de R$ 10 mil para fazer a solicitação do resgate.

Segundo a Polícia Civil, o documento da Caixa estava "dentro de uma mala no quarto".

"A PCPR está apurando o caso e realizando diligências a fim de esclarecer o fato. A princípio, a causa da morte foi um infarto. A PCPR aguarda laudos periciais que auxiliarão no andamento das diligências", diz a Polícia Civil, por meio de nota.