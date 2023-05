Homem é condenado a 24 anos de prisão por feminicídio contra adolescente

Um homem foi acusado pelo feminicídio de Amanda Santarosa, de 16 anos, nesta segunda-feira (8). O réu Gabriel Costa dos Santos foi condenado a 24 anos e 5 meses de prisão.

Segundo a denúncia, oferecida pelo promotor de Justiça Fábio Fernandes, o crime ocorreu no dia 18 de janeiro de 2022, na cidade de Vereda, no interior baiano. Gabriel matou a vítima a facadas.

Conforme as investigações, a vítima tinha 16 anos de idade e namorava o réu desde os 12. Ela reclamava constantemente com sua mãe do ciúme do namorado, que a impedia até de ter amizades e não gostava quando ela saia sozinha.

As apurações apontaram ainda que “Amanda chegou a terminar o relacionamento em algumas oportunidades, mas Gabriel a ameaçava, dizendo que se ela ‘saísse dele’ seria morta”.

A condenação ocorreu durante sessão do Tribunal do Júri realizada na comarca de Itanhém, com participação do promotor de Justiça Fábio Fernandes Correa e sob a presidência do juiz Virgílio de Barros Rodrigues Albino.