Homem é preso com três mil pedras de crack em Salvador

Três mil trouxas de crack foram apreendidas por equipes da Operação Apolo na quinta-feira (25), durante patrulhamento de rotina na Avenida Paralela, na altura do Bairro da Paz, em Salvador. Um homem foi conduzido para a Central de Flagrantes.

Conforme o comandante da unidade, major Carlos Emiliano, o veículo modelo Classic foi parado e o nervosismo do condutor levantou a suspeita dos policiais.



“Fizemos a varredura e encontramos sacos com 18 pacotes com aproximadamente três mil pedras de crack prontas para serem comercializadas”, detalhou o oficial.

O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes para a adoção de medidas de Polícia Judiciária.