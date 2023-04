Homem que espalhou fotos do corpo de Marília Mendonça é preso

Foi preso, nesta segunda-feira (17), o homem responsável pelo compartilhamento das fotos de Marília Mendonça, capturadas durante perícia do Instituto Médico Legal (IML). Além da musa sertaneja, ele também vazou laudos de Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

Segundo o portal Metrópoles, o homem morava em Santa Maria, no Distrito Federal, e foi preso pela Polícia Civil. Ele tem 22 anos e usava o Twitter para espalhar o conteúdo.

A operação, batizada de Fenir – na mitologia nórdica, Fenir é um lobo monstruoso –, tem objetivo de reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de imagem na internet.

No Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser de detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa, e está prevista no art. 212 do Código Penal.