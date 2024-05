MUDANÇAS

Mani Reggo transforma fachada da barraca em Salvador e recebe elogios: 'Vai prosperar'

Ex-namorada de Davi segue, supostamente, vendendo lanches no local

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 09:16

Mani Reggo transforma barraca em Brotas Crédito: Redes sociais

Depois de três meses se dedicando ao ex-namorado que estava confinado no Big Brother Brasil, o milionário Davi Brito, a assistente social Mani Reggo resolveu fazer mudanças em seu ambiente de trabalho após ficar solteira.

Na barraca, que fica localizada em Brotas, Salvador, ela compartilhou com os seguidores no Instagram que o local está de cara nova. Retirando o azul a banca e deixando tudo florido, Mani fez uma transformação no espaço para ressignificar sua história com os lanches.

Com a ajuda e parceria de vários artistas plásticos, que trabalham com grafite por Salvador, Mani viu o ambiente ser transformado para continuar as vendas.

"Na pandemia, eu deixei de vender por causa do lockdown. E aí suegiu a possibilidade de comprar essa barraca", diz a legenda do vídeo.

Nos comentários, os internautas ainda comentam sobre Mani ter registrado uma marca com o nome "Davi e Mani". Outras seguidoras, no entanto, elogiaram a volta por cima da ex de Davi.