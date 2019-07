Homem que invadiu escola para matar mulher é preso no interior

Com um mandado de prisão em aberto por tentar assassinar a companheira com 12 facadas, na cidade de São Gabriel, localizada na microrregião de Irecê, Antônio Carlos Figueiredo, o Tonhão, de 42 anos, foi preso, nesta terça-feira (15). A mulher, que não foi identificada, permanece internada.

Investigadores da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê) cumpriram a ordem de prisão de Tonhão, na localidade de Recife de Jussara, zona rural de São Gabriel. Ele vinha sendo procurado desde o dia do crime, ocorrido em 12 de julho, no interior da escola onde a vítima trabalha.

Tonhão invadiu o estabelecimento de ensino, por volta das 7h30, atacou a mulher e fugiu deixando a faca no local. Após o cumprimento da ordem de prisão, ele ficará custodiado no complexo policial de Irecê, à disposição da Justiça.