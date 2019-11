Homem vende raquete de Serena Williams e comete erro de R$ 40 mil

Boleiro do US Open desde 2013, Justin Holmes já ganhou um presente de ninguém menos que Serena Williams. Durante a final da edição 2018 da competição, contra Naomi Osaka, a veterana tenista se irritou, quebrou uma de suas raquetes e acabou dando-a para o homem. Mas, segundo o jornal The New York Times, o jovem de 21 anos resolveu vender o item.

Holmes achou uma loja que quis comprar o presente pelo preço de R$ 2 mil. Ele aceitou e seguiu sua vida. Até aí, tudo bem, certo? Só que a raquete valia mais que isso. Muito mais. A empresa revendeu o item esportivo que, agora, está em um leilão pela Goldin Auctions com lance inicial estipulado em US$ 2 mil (R$ 8,4 mil). Mas a expectativa é de que vá muito além desse número.

"Creio que a expectativa mínima seja de US$ 10 mil (cerca de R$ 42 mil), e eu não ficaria surpreso se o valor de venda atingir US$ 25 mil (R$ 105 mil) a US$ 50 mil (R$ 210 mil)", falou Ken Goldin, fundador da Goldin Auctions. Ou seja, Homes poderia ter lucrado, no mínimo, R$ 40 mil a mais.

A raquete quebrada de Serena: final do US Open 2018

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

"Pensando no passado, eu gostaria de que houvesse alguém que pudesse ter me ajudado no processo. Não sei como essas coisas funcionam", falou o jovem, estudante de medicina na Universidade de Boston.

"Eles poderiam doar alguns milhares de dólares para uma organização de caridade ou para uma instituição como a Harlem Junior Tennis. Espero que eles pensem um pouco no bem comum", seguiu Homes.