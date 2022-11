Homenagens sem fim: veja tradições do Dia de Finados que atravessam décadas

Antes mesmo das 7h, quando é dia de Finados, Joanice Barreto, 56 anos, já está pronta e com destino definido: o Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, em Salvador. É assim desde 1989, quando sua mãe, Maria Joana Barreto, faleceu. Ela, assim como muitos soteropolitanos nesta quarta-feira (2), comprou velas e flores para render homenagens diante dos túmulos de pessoas queridas.

Apesar da tradição ter nascido com a partida da mãe, não é só para ela que os pensamentos de Joanice são direcionados na data. Com diversos parentes sepultados no mesmo cemitério, a ambulante faz menção e agrados até para famíliares que ela nem chegou a conhecer em vida, como a própria explica à reportagem.

"Faço isso por mãe, pai, tios e outros parentes que estão aqui. Até para meus avós, que nem cheguei a conhecer. É difícil explicar, mas me sinto conectada a eles pelas histórias, pelo que soube. Não lembro a lápide de todos, mas acendo velas em árvores daqui na intenção dos parentes", diz Joanice.

Para ela, a atenção e o carinho precisa transcender a vida em terra. Até por isso, nunca parou de ir ao cemitério no dia de Finados. "Todo ano eu tô aqui, nem na pandemia parei. Vinha assim como estou hoje: de máscara no rosto e bem protegida. Nunca abri mão porque, para mim, é importante vir aqui e acender uma vela", explica.

Joanice acendendo vela (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Volta após hiato

Quem precisou interromper a tradição para se proteger da transmissão da covid-19 em 2020 e 2021, teve a oportunidade de retornar hoje. Caso da professora Bárbara Alves, 68, que perdeu a mãe há 31 anos. Hoje, ela faz homenagens no Jardim da Saudade, em Brotas, também para o pai e o marido e sentiu muita falta de poder estar lá para eles na data.

"A vinda aqui em dia de Finados é tão cultural que eu fiquei incomodada de não vir nos anos anteriores pela questão do vírus. [...] O sentimento que eu tinha era de culpa por achar que eles ficariam tristes, mas tento me reeducar nisso", relata ela.

Antes e depois do vírus ser um risco, além do dia de Finados, Bárbara costuma ir em aniversários e datas especiais visitar o túmulo dos três. Para ela, manter essas homenagens é uma questão muito pessoal, da qual não abre mão.

"Venho há 31 anos e, logo quando eles se foram, vinha com mais frequência. Me sinto melhor quando estou sozinha, sem muita gente. Nesse dia [de Finados] ou não, é importante lembrar a existência deles porque acredito muito na espiritualidade", completa.

Bárbara voltou após dois anos (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Outro que está lá no Jardim da Saudade com frequência é Manoel de Carvalho, 92, que perdeu a esposa há oito anos. Mesmo com a idade avançada, ele vai até o local e lê um jornal perto da 'sua senhora', como ele mesmo diz. A tradição se repetiu nesta quarta-feira.

"Minha senhora está sepultada aqui. Eu sempre venho ver, sento aqui perto e leio um jornal tranquilo, como quem faz companhia mesmo. Quero cuidar dela, deixar tudo da melhor forma possível. Então, faço isso estando aqui presente", diz o aposentado.

Além da esposa, Manoel tem uma neta enterrada no mesmo cemitério. Ele conta que, além de visitar, cultiva a área onde o corpo das duas estão na intenção de deixá-las, de alguma forma, felizes com a atenção.

"Eu peguei e comecei cultivar uma planta aqui. E está bonita, toda cheia de flor. Faço isso por carinho e porque, uma hora ou outra, todos nós vamos vir para cá, não tem jeito. Acho que enquanto vivos temos que ter esse cuidado com quem se foi", fala.

O porquê do esforço

Histórias como as de Joanice, Bárbara e Manoel se repetem em outros cemitérios de Salvador e também da Bahia. É comum o esforço de muitos para visitar e cuidar do local onde entes queridos estão sepultados.

Para explicar isso, o psicoterapeuta Iarodi Bezerra retorna primeiro ao que é o luto."É um processo psíquico inerente a existência humana diante uma perda significativa que tem como finalidade gerar equilibrio emocional ante uma situação de estresse como é o fenômeno da morte", informa.

Iarodi diz ainda que as visitas são faceta do processo do luto, uma forma de manter conexão com às lembranças do seu ente querido, mesmo que não os tenha conhecido em vida.

"Diz respeito às tradições em algumas culturas e religiões, onde as lembranças dos antepassados é força motriz para a estrutura atual. Isso é passado de geração em geração, também como uma leitura sobre a importância do fenômeno da morte e do morrer", analisa.