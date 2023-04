Hospitais da Rede D’Or priorizam segurança dos pacientes

A Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, com 72 hospitais próprios, duas unidades sob administração e 53 clínicas oncológicas, conta também com o maior programa de Qualidade Técnica do Brasil. Em Salvador, os hospitais Aliança, Cárdio Pulmonar e São Rafael fazem parte dessa iniciativa.

Os serviços assistenciais e a gestão financeira, operacional e de recursos humanos seguem padrões nacionais e internacionais, mantendo a excelência do serviço prestado e de segurança do paciente em todo o país.

De acordo com Álvaro Nonato, diretor de Qualidade, na Bahia, a iniciativa visa dar mais segurança aos processos assistenciais e operacionais. “Temos como desafio a manutenção do programa de modo estruturado em todas as unidades. Isso resulta no compromisso das equipes com a revisão de processos e com a melhoria contínua, com o objetivo de ter resultados ainda melhores para os pacientes”, destaca.

Para o diretor Regional da Rede D’Or na Bahia, Rafael Vita, o programa de Qualidade Técnica é um diferencial. “Todo e qualquer programa de Qualidade, sobretudo os mais robustos, buscam cirurgia segura, evitar risco de queda, ter rastreamento de medicamentos, ou seja, implementar ou aperfeiçoar uma série de protocolos definidos e padronizados para termos a melhor assistência e os melhores profissionais”, afirma.

Além da qualidade assistencial, o Programa de Qualidade Técnica fomenta a educação continuada da equipe multidisciplinar. Segundo Vita, uma missões das unidades baianas é a formação de profissionais e promoção acesso a uma tecnologia de ponta.

Indicadores de Qualidade

Exemplo de boas práticas assistenciais com os hospitais da Rede D’Or, os indicadores de qualidade (veja o infográfico) em Salvador são melhores do que a média dos melhores hospitais privados, de acordo com dados publicados pela Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados) e AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira).





Além dos números melhores do que a média dos hospitais privados no país, os hospitais Aliança, Cárdio Pulmonar e São Rafael receberam o prêmio Top Performer, que é destinado às melhores UTIs do Brasil. A premiação é concedida pela AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) e pela Epimed, empresa de gestão de informações clínicas.



Hospital Aliança amplia sua estrutura

“O Hospital Aliança mudou a história da medicina na Bahia”. É assim que o médico Raymundo Paraná, diretor médico do Complexo Hospitalar Aliança, define, em poucas palavras, a trajetória da unidade. Fundado há 33 anos, o Aliança trouxe o conceito de Emergência dentro das unidades para Salvador.

No quadro de médicos desde a primeira contratação de profissionais – ingressou como plantonista da Emergência -, Raymundo explica que a unidade sempre foi a vanguarda da medicina na Bahia.“Desde a inauguração, procuramos inovar e trazer para o paciente o que há de mais moderno em nível assistencial. Primeiro, com um conceito arquitetônico vanguardista. Segundo, a seleção apurada dos médicos contratados. E terceiro, o modelo de centro médico onde se privilegiava o atendimento menos massificado”, explica.

Hoje, o Hospital Aliança continua inovando. O Centro Médico passa por reformas para aumentar a capacidade de atendimento e oferecer aos pacientes mais acessibilidade. A Pediatria, considerada a melhor da cidade, terá um novo prédio e contará com leitos flexíveis de UTI e apartamentos com conceito de integralidade da assistência, além de um pronto atendimento pediátrico também integrado ao hospital.“Também estamos ampliando o centro cirúrgico de 7 para 14 salas, criando um ambiente de conforto médico ímpar”, completa.

Aliança Star

Com investimento de R$ 587 milhões e previsão de entrega no primeiro semestre de 2024, a unidade também está investindo no Aliança Star, que ocupará uma área de 47 mil metros quadrados e contará com apartamentos amplos, UTI com 40 leitos com uma área para convívio dos familiares, e pronto atendimento próprio.

Este será o quinto hospital Star inaugurado pela Rede D’Or. O conceito já está presente em hospitais de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.“Trouxemos para o Complexo Hospitalar Aliança dois modernos robôs de quarta geração para cirurgias, além do aumento da capacidade de atendimento do pronto-socorro”, conta Rafael Vita.

Cardio Pulmonar é o único hospital baiano reconhecido pela excelência das práticas assistenciais, rigor dos protocolos médicos adotados e metas de segurança. (Foto: Divulgação)

Referência em coração

Inaugurado em 1977, o Instituto Cardio Pulmonal se tornou referência em Cardiologia no estado da Bahia. “O cuidado humanizado e a qualidade assistencial sempre foram as marcas do hospital”, diz com orgulho, o diretor médico do hospital, Eduardo Darzé, que reforça que o Cárdio Pulmonar é o único hospital baiano a ter a certificação internacional JCI, reconhecida pela excelência das práticas assistenciais, rigor dos protocolos médicos adotados e metas de segurança.“É um selo muito importante que atesta a segurança do atendimento do Cárdio Pulmonar. Nos últimos 10 anos, a unidade deu uma guinada, com expansão física e melhoria da qualidade, ou seja, além de ser referência em cuidado humanizado, o hospital se tornou reconhecido também pela eficiência operacional. É uma entrega muito importante para a população de Salvador, ter um hospital de cuidados agudos, de alta complexidade”, explica.

Em 2019, a unidade inaugurou um novo prédio com 10 andares, onde atualmente funciona boa parte da assistência, com 135 leitos, sendo 40 leitos de UTI, 7 salas de cirurgia e 1 de hemodinâmica. Em 2022, foi inaugurada uma ala de Emergência completamente nova, ampliando o portfólio de serviços do hospital.“Temos hoje no atendimento de Emergência médicos clínicos, cardiologistas, cirurgiões, ortopedistas e oftalmologistas. Trata-se de uma Emergência completa, atendendo desde simples resfriados até politraumatizados. Também implementamos o Smart Track no pronto atendimento, um sistema de atendimento emergencial da Rede D’Or que elimina desperdícios do processo do pronto-socorro, resultando em uma assistência mais eficaz e ágil”, ressalta Darzé.

Hospital São Rafael é referência em cirurgias robóticas. (Foto: Divulgação)

Cirurgia Robótica no São Rafael

O Hospital São Rafael, investiu em mais tecnologia e educação médica. Hoje é referência em Salvador para cirurgias robóticas, atuando inclusive na formação de médicos especializados na técnica.

O São Rafael também é referência em transplante de medula óssea. “É um dos hospitais do Brasil com mais experiência em transplante de medula óssea, único em Salvador com essa expertise. Mantemos uma Oncologia e Hematologia muito fortes e um centro de células tronco e um centro de pesquisa ligado ao Instituto de Pesquisa IDOR, assim como um programa de residência médica que forma médicos para o Brasil inteiro”, completa o diretor do HRS, Alfredo Martini.



