Hospital Geral de Camaçari recebe 10 leitos novos de UTI

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) entregou, nesta quinta-feira (18), 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Geral de Camaçari (HGC), na região Metropolitana de Salvador. Toda a estrutura da UTI foi reformulada.

Além dos leitos, sendo um em isolamento e todos com ponto para hemodiálise, foram reformados o conforto médico e de enfermagem, a copa, os vestiários masculino e feminino dos profissionais, a recepção para visitante e o posto de enfermagem. Entre obras e equipamentos, o total investido pela Sesab é de mais de R$ 1,5 milhão.

A secretária da Saúde Roberta Santana, que compareceu à entrega da UTI, celebrou a melhoria da estrutura para a população baiana, sobretudo de Camaçari. “O Hospital Geral de Camaçari é uma unidade de enorme importância para o nosso estado e referência na região. É de fundamental importância que possamos dar o melhor atendimento ao cidadão aqui atendido. O nosso trabalho é esse: melhorar cada vez mais a saúde do povo baiano”, declara.

“Passamos de sete para 10 leitos requalificados no espaço físico e com todos os equipamentos necessários para atendimento da comunidade. Quem se beneficia é o usuário do SUS com um atendimento muito mais qualificado e humanizado”, afirma Maria Del Carmen Moleiro, diretora do HGC.