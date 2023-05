Hulk, do Atlético-MG, compra jatinho de R$ 40 milhões; veja

Artilheiro do Atlético-MG na temporada, com 16 gols marcados em 21 jogos, Hulk está de avião novo. O atacante comprou um modelo Hawker 400XP, que é avaliado em cerca de R$ 40 milhões. O jatinho comporta até seis passageiros e dois pilotos, e é ideal para viagens curtas.

A versão do jogador, aliás, é toda personalizada. Em imagens divulgadas pelas redes sociais, é possível ver a assinatura de Hulk ao lado da porta, assim como na cauda. O prefixo do avião também lembra o apelido do atleta: PS-HLK.

Hulk recebeu novo jatinho em Belo Horizonte

(Foto: Reprodução/@pilot_thiagosantin)

Hulk utiliza um avião particular principalmente para fazer viagens à Paraíba, seu estado de origem. O jatinho escolhido pelo atacante realiza percursos de até 1500 milhas náuticas (2778 km). Segundo o site UOL, 225 modelos Hawker 400XP foram fabricados no mundo entre 2004 e 2010.

O jogador do Atlético-MG recebeu o jatinho na última quinta-feira (4), no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele esteve no local com os pais e a esposa, Camila Angelo. As imagens do momento foram publicadas pelo piloto Thiago Santim em seu perfil no Instagram.