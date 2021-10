Hulk do Irã quebra osso com soco para desafiar rival no MMA; veja

O fisiculturista Sajad Gharibi, conhecido como Hulk Iraniano, desafiou Martyn Ford de uma forma inusitada. Para chamar atenção do britânico, o iraniano quebrou um osso de vaca ao meio, apenas com um soco. "Assine o contrato e vamos lutar", disse, após o golpe.

“Haters vão dizer que isso é montagem. Isso é a vida real do Hulk, não montagem de Hollywood como a vida de Martyn Ford”, escreveu Gharibi na legenda da publicação.

Martyn Ford não deixou o desafiante 'no ar' e respondeu - mas não mostrou muita preocupação com o possível oponente. Em um vídeo nos Stories do Instagram, o britânico falou que achou o vídeo engraçado, mas que a luta entre dos dois "não duraria nem um round".

"Tenho quase certeza que quando se parte um osso, ele não se parte em dois pedaços iguais. Às vezes realmente me preocupo com o mundo que estamos vivendo, mas isso explica muita coisa", escreveu Ford em uma montagem com o vídeo do Hulk e imagens de um serrote.

"Essa luta não passaria do primeiro round. Espero que estejam fortes para quando precisarem o carregar até em casa", completou.

Apesar do desafio, o Hulk Iraniano não é oficialmente um lutador de MMA. Conhecido por seu tamanho e forma física, o fisiculturista ainda não conseguiu patrocinadores para lutas oficiais. Gharibi já até apelou para que Dana White, mandatário do UFC, organize um combate entre ele e outro lutador com peso semelhante ao seu.