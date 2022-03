Humorista baiano João Pimenta apresenta seu primeiro stand up solo 

Reunindo suas referências, vivências e histórias mais mirabolantes, o comediante baiano João Pimenta vai apresentar nesta sexta-feira (1º) e sábado (2), no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, o seu primeiro solo de stand up comedy: João Pimenta no Pimentaverso. Passeando pelo passado, presente e até por um vislumbre do futuro, o comediante natural de Pojuca dá um gostinho de todo caos, aleatoriedade e causos inusitados que reuniu ao lingo da vida.

“Eu estou vivendo um momento bacana na minha carreira. Principalmente pensado que hoje em dia eu só trabalho com comédia, isso estando aqui em Salvador, sem precisar me mudar pra outro lugar”, comenta o artista. Ele explica que o nome do espetáculo vem da forma como o show foi pensado, com ligações entre os personagens, expansão dos universos e uma verdadeira imersão no "Pimentaverso".

"É um show com muita coisa da minha vivência, com críticas a várias questões como abandono parental, racismo... Vou tentar fazer as pessoas voltarem pra casa após ver esse show com um quentinho no coração de que se divertiram e deram risada com algo responsável", conta. "É um roteiro de um filme, mas que eu não tive condições de contratar uma produção com Lázaro Ramos e Wagner Moura no elenco. Pensamos no roteiro e na produção de tudo. As piadas, os elementos, o tempo, as músicas, a roupa, a luz, as entradas, tudo", brinca.

Desde 2011 produzindo para internet e desde 2009 fazendo stand up comedy, Pimenta mantém-se entre as atividades digitais, palco, séries e esquetes. Desde 2020, integra o elenco do Porta dos Fundos.

SERVIÇO - Espetáculo João Pimenta no Pimentaverso | Teatro Sesc-Senac Pelourinho, sexta (1º) e sábado (2), às 19h | Ingressos: R$ 60/R$ 30 meia e R$ 48 para Cliente Pleno SESC | À venda no Sympla.