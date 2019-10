Idoso é esfaqueado após reagir a assalto na Vila Canária

Um idoso foi esfaqueado nas mãos e joelho após reagir a assalto no bairro de Pau da Lima. Miratan Raimundo Santos de Souza, 62 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi medicado e segue internado. O assalto ocorreu na noite de domingo (20), por volta das 21h, em via pública, no bairro de Vila Canária, em Salvador.

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial do HGE, a vítima entrou em luta corporal com os assaltantes após ter seu celular roubado. Ainda segundo o boletim, os criminosos também levaram carteira com documentos e cartões de banco da vítima. O caso foi registado na 10ª Delegacia (Pau da Lima).