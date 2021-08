Idoso já atirou em vizinho por causa de um pombo e odeia crianças, dizem moradores

O assassinato do empresário Welton Lopes Costa, 34 anos, não foi a primeira vez que o autor dos disparos, um PM aposentado de 98 anos identificado como Tzeu, apertou o gatilho contra moradores no Largo Dois de Julho. Apontado como um idoso violento, ele já atirou contra um policial que residia no bairro, pedintes e até ameaçou de morte crianças da região. A conduta reprovada por moradores e comerciantes lhe rendeu o apelido de Bin Laden, em referência a Osama bin Laden, fundador do grupo terrorista Al-Qaeda.

“Esse senhor é uma pessoa muito violenta. Já vinha dando sinais que um dia iria causar uma tragédia. O bairro inteiro não gosta dele. Sempre andou armado, ameaçando as pessoas, atirando em moradores”, declarou o irmão de Welton, Welber Lopes Costa, 33. Welton tinha uma empresa de instalação de ar condicionado e câmeras de segurança. No domingo, após retirar a mulher à força de um bar, o empresário foi baleado quando o PM interveio na discussão do casal.



Depois da morte de Welton, moradores relataram que o idoso já disparou contra um policial militar da ativa que residiu no bairro. “Certa vez ele atirou num policial, um morador daqui. No dia, houve um bate-boca entre os dois e ele foi pra cima e disparou mais de uma vez, a mesma coisa que fez com Welton. A sorte dele é que o policial não foi atingido e é uma pessoa tranquila e em seguida resolveu se mudar”, contou um amigo do empresário assassinado.



Os moradores e comerciantes relataram que Tzeu agia com violência com quem mexia nas plantas e árvores da Praça Inocêncio Galvão, que fica em frente ao Edifício Isaura, onde mora com a família. “Da janela, ele atirou em pessoas para que não tocasse nas plantas. Outro dia, uma pessoa em situação de rua quase morreu porque tentou levar uma muda”, relatou um morador. Segundo ele, o aposentado não gostava também que outras alimentassem os pombos da praça. “Ele acha que é dono até dos bichos. Horas antes de Welton ter sido morto, ele atirou num rapaz que ousou dar comida para um pombo. Ele viu e começou a disparar”, relatou.



Crianças

De acordo com algumas mães, o PM aposentado não gosta de crianças. Ele colocou arame farpado no entorno de uma mangueira. “Isso foi para os meninos não subirem. Ele diz pra todo mundo que foi ele quem plantou e que não quer ninguém subindo, que quem tentar tirar o arame vai levar tiro. As crianças aqui têm medo dele, tem pavor quando dão de cara com ele. O povo daqui o chama de Bin Laden, porque ele é uma pessoa extremamente violenta, tanto que o resultado foi a morte a morte de um vizinho e amigo queridíssimo, Welton”, disse uma mãe.

Acusado pôs arame farpado para impedir que subam em mangueira (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Um comerciante disse que há 15 dias o idoso atirou contra um rapaz que tentou mesmo com o arame subir na mangueira. “Ele atirou pra cima e depois apontou para o rapaz que ficou estático, que não imaginava que ele fosse capaz daquilo. Era um menino fazer arte de moleque, pegar magas. A gente teve que gritar para ele parar com aquilo, foi quando o menino saiu apavorado. Outro dia, uma criança disse que ia pegar uma flor vermelha que estava no jardim do prédio e ele mostrou a arma que estava cintura, ou seja, ameaçou matar”, contou.

Conivência

Ainda de acordo com moradores e comerciantes do Largo Dois de Julho, os parentes do idoso seriam coniventes com condutas. “ Principalmente a filha. Nós alertamos ela várias vezes sobre tudo o que ele vinha fazendo e nada foi feito. Como é que uma pessoa da idade dele anda armada? Se ele fosse o meu pai, já teria tomado essa arma. A única pessoa que é contra tudo isso é a mulher dele, também uma idosa. Toda vez que ele faz essas coisas, ela briga com ele, aí os filhos defendem o pai”, declarou um morador.

A equipe de reportagem procurou a família do idoso, mas ninguém foi encontrado no edifício.

Crime

Segundo moradores, Welton comprou um carro novo ontem e estava celebrando. Todos os envolvidos moram no Dois de Julho. A esposa dele, Jennifer, que trabalha em uma padaria da região, demorou para voltar para casa e ele acabou indo até o local para buscá-la porque os dois filhos estavam com fome. Na volta para casa, os dois começaram a brigar.

O suspeito, segundo os moradores, estava bebendo em uma churrascaria próxima desde cedo. Ele viu a discussão e se aproximou. O vídeo mostra que ele seguiu o casal, mas foi ignorado pelos dois. O idoso é conhecido como uma pessoa temperamental e agressiva pelos moradores da região, que dizem que é normal ele andar armado. As imagens não mostram nenhum tipo de agressão - a cena sai de foco, mas logo é possível ouvir os disparos.

Testemunhas contam que ouviram ele dizer: "Olha para cá, seu filho da puta!". Welton chega a virar - momento em que o idoso atira três vezes. Dois tiros atingiram Welton no peito e o terceiro atingiu Jennifer no pé. O filho adolescente, que tinha acompanhado o pai, se afastou ao notar a presença de Tzeu, justamente por saber do histórico dele, mas voltou ao ouvir a confusão e viu o pai ser baleado. Welton chegou a ser socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Jennifer foi levada para a mesma unidade.

Logo depois do crime, o idoso é dominado pelos moradores. Levado para a delegacia, ele alegou que agiu para se defender após ser agredido no braço, de acordo com as testemunhas. Também contou que Welton estava agredindo a mulher, o que não aparece nas imagens. Os moradores dizem que a lesão no braço dele foi do momento após o crime, quando parte das pessoas tentou linchar o idoso e outra parte impediu. Uma equipe do 18º Batalhão da Polícia Militar foi até o local após o crime.

"Ficamos sabendo na delegacia que o assassino disse que atirou porque Welton teria agredido ele primeiro. Isso é mentira. Todos viram que isso não aconteceu e as imagens mostram também que ele é mentiroso, que a todo momento era ignorado por Welton e a mulher. Depois que ele matou Welton, as pessoas queriam linchar ele, por isso ele ficou com uma marca no braço", contou um comerciante.

Em nota, a Polícia Civil diz que o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). O idoso foi ouvido e liberado, mas continua sendo investigado, informa a instituição. A arma, um revólver calibre 32, foi apreendida e imagens de câmeras de segurança serão analisadas. O suspeito poderá ser indiciado por homicídio e tentativa de homicídio.



Protesto

"Até agora a ficha não caiu ainda. O cara estava bebendo comigo à tarde, comemorando a compra de um carro. Ele (Tzeu) matou um cara de ouro. Tudo que eu precisava, ele me ajudava . Outro dia, disse que estavam me roubando e ele ofereceu a instalação das câmeras de segurança, mas disse que estava sem dinheiro. Ele então respondeu: 'Relaxe! Você me paga com cerveja'. Ele era um cara fabuloso", disse um amigo da vítima, que tem uma pizzaria no bairro. Welton trabalhava instalando ar-condicionado e câmeras de segurança.



Depois do crime, moradores picharam "Vai morrer, velho assassino" em um prédio da região que é de Tzeu, e onde ele mora com a família. A esposa e dois filhos dele deixaram o local. Ambos são adultos e já teriam conhecimento das atitudes agressivas do pai na região. Houve um protesto em frente ao local. O grupo ateou fogo a objetos no local e bombeiros foram até lá e contiveram as chamas.

Moradores contam que ontem também Tzeu atirou contra um morador de rua que teria mexido em plantas que ele cuidava no local. O tiro não atingiu o rapaz. Para eles, o crime foi motivado por racismo de Tzeu, que também não gostava de moradores de rua e crianças e se envolvia sempre em confusões.