Imóvel integrado e mais consciente do futuro

Desde 2015, Salvador incentiva empreendimentos a adotarem práticas sustentáveis em suas edificações, concedendo-lhes descontos fiscais no IPTU. O chamado IPTU Verde é uma proposta que coloca a capital baiana entre as mais inovadoras no combate às mudanças climáticas. Aliado a isso, inúmeras construtoras começam a implementar políticas de desenvolvimento sustentável nos seus empreendimentos.

Há uma década, a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), por exemplo, realiza, anualmente, um fórum de sustentabilidade que se tornou uma referência na discussão da sustentabilidade na construção civil e no mercado imobiliário. “Essa é uma preocupação que se reflete na realização de um trabalho intenso de conscientização dos nossos associados, especialmente sobre a amplitude que o conceito de sustentabilidade engloba”, afirma Rafael Valente, diretor de sustentabilidade da Ademi-BA e vice-presidente do Grupo Civil. Para ele, a mudança de cultura não está apenas nos representantes do segmento, mas, sobretudo, nos consumidores, que dão cada vez mais importância às ações que geram economia ao condomínio. “Há uma tendência de ampliação da consciência da sociedade e isso se reflete nos empreendimentos imobiliários, sejam residenciais ou comerciais”, esclarece.

No Grupo Civil, por exemplo, Valente cita o investimento em novas tecnologias, a exemplo de energia solar e eólica, reuso da água da chuva e a chamada construção enxuta. “Primeiro, reduzimos a geração de resíduos sólidos. No Civil Towers, por exemplo, usamos três técnicas de construção enxuta e deixamos de gerar 1.000 m³ de resíduo. Reciclamos o possível e, inclusive, já usamos elementos reciclados das nossas obras na decoração do escritório atual”, conta.

O gestor executivo de Vendas da MRV, Luís Felipe Monteiro, faz questão de ressaltar que a MRV é a primeira construtora da América Latina a trazer a energia solar fotovoltaica em larga escala para o segmento de imóveis econômicos, uma forma de energia limpa e inesgotável. “Até 2022, 100% das unidades habitacionais da MRV serão lançadas com essa tecnologia, contribuindo para a diversificação da matriz energética brasileira e deixando um legado para as próximas gerações”, anuncia.

Além do investimento numa matriz energética limpa, a MRV tem investido no gerenciamento de resíduos, além de ter uma atenção especial para programas de educação ambiental dos colaboradores, garantindo o reaproveitamento e reciclagem dos materiais usados. “Temos estabelecido parcerias com cooperativas licenciadas, minimizando os impactos ambientais e contribuindo para a melhoria socioeconômica”, diz, destacando os Selos de Sustentabilidade, Obra Verde e MRV + Verde, criados pela construtora e que são implementados de forma padronizada em todos os canteiros e empreendimentos.

“Através dos selos, a MRV realiza melhorias no entorno do empreendimento, implanta a coleta seletiva, bicicletário, dispositivos economizadores de água e energia no condomínio, dentre outras ações”, completa.