Incêndio atinge teto do Teatro Castro Alves, em Salvador

Um incêndio atinge o telhado do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, em Salvador, nesta quarta-feira (25). O fogo iniciou no início da tarde. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Não há informações sobre o que causou o incêndio. De acordo com a direção do TCA, até o momento não foi identificado fogo na área interna do equipamento. O foco externo já está sendo tratado pelos bombeiros, que estão no local com duas viaturas.

Imagens feitas nos arredores do TCA mostram a fumaça densa subindo. Pessoas que estavam dentro do teatro no momento foram evacuadas. Não há informações de feridos.