Incêndio em colônia de gatos pode ter sido uma vingança

O incêndio que aconteceu nesse domingo (4) na colônia de gatos no bairro de Piatã pode ter sido uma vingança. O suposto ato criminoso não teria a intenção de atingir diretamente os felinos, mas sim um homem em situação de rua que vive no local e cuida dos animais. O motivo seria pelo fato de ele proibir um outro homem de continuar assaltando na região. O suspeito foi identificado pelos moradores devido aos roubos cometidos na região, inclusive em um deles o ladrão foi baleado.



A colônia de gatos fica numa vegetação na praia de Piatã, onde viviam cerca de 300 felinos há cerca de 10 anos. Do total de animais, um gato de seis meses morreu por causa da intoxicação da fumaça. A grande maioria está em lares temporários, mas 35 deles estão sob cuidados especiais, pois 27 são filhotes (cerca de dois meses de vida) e oito fêmeas são gestantes.



Moradores contaram ao CORREIO que viram o suspeito descendo de um ônibus em frente ao supermercado Atakadão Atakejo meia hora antes do incêndio e caminhando na praia em direção à colônia. Ele seria o mesmo que vinha sendo impedido de assaltar no local pelo homem que vive com os gatos na colônia.



“Esse cara já tinha sido mandado embora daqui umas três vezes pelo rapaz que vive com os gatos. Há cerca de uma semana ele retornou e pediu o facão do rapaz para roubar as pessoas. O rapaz usa o facão para andar pela vegetação e não deu, o que deve ter aumentado a raiva desse cara e ter feito isso por vingança”, disse um morador na manhã dessa segunda-feira (5).



Ainda de acordo com ele, o suspeito é a mesma pessoa que há cerca de três meses foi baleada quando tentou assaltar um homem que caminhava na vegetação que abrange a colônia, local usado por muitos para consumo de drogas e prática de sexo. “Ele não contava que o cara estava armado e o baleou no braço. Neste dia, esse ele só não morreu, porque se fingiu de morto. Ele foi atingido no braço e ainda assim continuou depois agindo por aqui”, contou.

O nome do suspeito é de conhecimento da 12ª Delegacia (Itapuã), uma vez que agentes da unidade estiveram no local e conversaram os moradores. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado por uma moradora na Delegacia Digital e encaminhada para a 12ª Delegacia, que solicitou que a comunicante compareça para ser ouvida na unidade e que o caso será apurado.



Questionado sobre a possibilidade de o incêndio ter sido uma ação criminosa, a PC disse: “Só o laudo da perícia vai poder definir a causa do incêndio. Até essa conclusão não há como afirmar, nem destacar nenhuma possibilidade”. Diante da resposta, o CORREIO perguntou quando a PC acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), uma vez que, os moradores não relataram a ausência de perícia. Até agora não tivermos resposta.



Criminoso

De acordo com os moradores, o incêndio aconteceu por volta do meio dia deste domingo. O homem em situação de rua que vive na colônia, Júnior, estaria sendo observado a uma certa distância pelo suspeito, que já estava em algum ponto escondido a esperada de uma oportunidade para agir. E não demorou, pois ele deixou o local para pegar o almoço dele e a ração dos animais com uma mulher que reside em um dos condomínios da região. “Foram exatamente dois minutos, tempo de eu sair e atravessar a rua e tudo pegou fogo”, contou Júnior.



Quando ele retornou, nada mais podia fazer. “O fago já tinha consumido tudo e as pessoas que estavam por perto resgato os gatos. A maioria correu e se espalhou e o povo foi pegando e acolhendo”, disse ele. No local do incêndio ele havia construído sua moradia em meio aos gatos. “Viviam comigo uns 40 gatos, entre eles os mais antigos daqui, Pintado e Chorão, que estavam comigo a uns quatro anos”, contou Júnior, que, em seguida, disse acreditar que Pintado e Chorão estão na casa de alguém que na hora resgatava os animais.



O homem que vivia com os gatos na colônia também acredita que o incêndio foi um ato criminoso. “Ontem choveu muito. A vegetação estava encharcada. Por conta da chuva, meu colchão também estava molhado. Quando saí para pega meu almoço e a ração dos gatos, não deixei nada aceso e, mesmo que estivesse, não pegaria fogo com facilidade e não queimaria tudo tão rápido por causa do dia chuvoso. Tava tudo molhado. Que estava distante disse que ouvi uma explosão, como se estive jogado algo para aumentar o fogo”, detalhou Júnior, deduzindo de que alguém usou um material inflamável para a combustão.



Perguntado sobre a hipótese de o ato ter sido uma vingança, que o autor seria um homem que impediu de assaltar no local, o homem em situação de rua preferiu não entrar em detalhes, mas lamentou a tragédia. “Se foi isso realmente, foi uma maldade muito grande. Os animais não tinham nada a ver com isso. É muito triste tudo isso”, disse ele.



Há pouco menos de seis meses um gato foi esfaqueado por um homem que havia brigado com uma mulher que vivia também na vegetação que abria a colônia. “A gente não qual foi o motivo. Mas, com raiva dela, o cara matou o animal a facadas. Com medo, a mulher foi embora”, contou uma senhora, moradora do bairro.

Campanha

No dia seguinte ao incêndio, alguns gatos retornaram à colônia. “Muitos na hora fugiram para bem longe e hoje poucos retornaram. Isso aqui ficava cheio deles. Espero que retornem, porque fazem companhia para mim. Quando estou com problemas, são eles que me distraem. Eles fazem carinho em mim e eu neles. São a minha família”, declarou Júnior, que sente falta companhia de todos os 40 felinos.



Ainda na desta segunda (05), a veterinária do Grupo de Resgate de Animais em Desastre (GRAD) Ilka Gonçalves retornou ao local do incêndio. “Ontem conseguimos que os animais tivessem um lar provisório e alguns estão em observação por causa da inalação da fumaça. Qualquer alteração, serão levados para clínicas veterinárias”, disse ela, que também é presidente da comissão de Ética e do Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia (CRMV BA).



Ilka defende que a colônia seja transferida para outro local. “Aqui não é seguro para eles, não garante nenhum bem-estar e há um risco de contaminação ambiental, porque a gente não consegue vermifugação e a vacinação antirrábica para todos, já que aqui é local de abandono constante de animais há cerca de 10 anos, tornando um problema de saúde pública. É preciso que a Prefeitura coloque guardas municipais para impedir que mais animais sejam abandonados na colônia”, declarou Ilka.



O GRAD junto com a União de Proteção Animal de Salvador (UPAS) realizam uma companha para arrecadar diversos itens para garantir o bem-estar destes animais, como ração, colírio, vermífugos, além de roupas e coberturas para as pessoas que vivem na vegetação que abriga a colônia de gatos. “Toda a ajuda é bem-vinda”, disse Márcia Maria Menezes da UPAS. O telefone para doação é 71 9 8892-3032.

Em resposta ao incêndio na colônia de gatos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que a Diretoria de Bem-Estar e Promoção Animal (Dipa) intensificou a realização de atividades educativas e instalação de placas publicitárias de sinalização, mutirão de castração para evitar o aumento da população de bichos em situação de rua e campanhas de adoção responsável.

Além disso, foram firmadas tratativas com a Guarda Civil Municipal, 15ª Companhia de Polícia Militar e com a Companhia de Polícia Ambiental para realização da ronda ostensiva no local com o intuito de inibir a prática criminosa. O órgão encaminhou ainda um ofício para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia com a solicitação da instalação de câmeras de monitoramento na localidade para facilitar a identificação das pessoas que abandonam animais no local.

Confira nota na íntegra:

A DIPA - Diretoria de Bem-Estar e Promoção Animal informa que após a contenção do incêndio na colônia de gatos em Piatã, o órgão acionou a Limpurb para realização imediata do entulho formado pelo fogo, bem como a Guarda Civil Municipal e a Companhia de Polícia Militar Ambiental para realizar o monitoramento ostensivo do espaço.

Paralelamente, o órgão articula com Organizações não Governamentais e protetores de animais a arrecadação de donativos como rações e medicamentos para minimizar os impactos do incêndio no local. A DIPA busca ainda auxílio de clínicas veterinárias parceiras para atendimento dos gatos que por ventura necessitarem de algum tipo de assistência em decorrência do incêndio.

Vale destacar que nos últimos meses, a DIPA tem intensificado o trabalho de combate ao abandono de animais na colônia de gatos em Piatã com a realização de ações educativas, mutirão de castração para evitar o aumento da população de bichos em situação de rua e campanhas de adoção responsável.