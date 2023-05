Influencers que entregaram banana e macaco de pelúcia para crianças negras serão investigadas

As influenciadoras Kerollen Cunha e Nancy Gonçalves, mãe e filha, serão alvo de um inquérito a ser aberto pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). As famosas publicaram no TikTok vídeos nos quais elas aparecem entregando um macaco de pelúcia, uma banana e até dinheiro para crianças abordadas nas ruas.

Nas redes sociais, internautas apontaram o conteúdo como racista.

O caso veio à tona após a advogada Fayda Belo, especialista em direito antidiscriminatório, denunciar o fato. A advogada destacou que o vídeo apresenta o chamado “racismo recreativo”, que ocorre quando alguém usa de “discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão”.

Segundo o g1, os investigadores vão apurar se Kerollen e Nancy praticaram crime de racismo ou injúria racial e se também infringiram algum crime do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os vídeos que circulam nas redes sociais são de Kerollen, que tem um canal no qual publica vídeos junto com a filha, Nancy. As duas vivem no Rio de Janeiro. A dupla tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 13 milhões de inscritos no Tiktok.