Influencers realizam sonho de filhos de conhecer o mar

A quarta-feira (23) não passou de um dia comum para muitos, mas se tornou uma data marcante na vida dos pequenos Davi Pessoa Tardivo, 3 anos, e Sara Pessoa Tardivo, 8. Filhos adotivos do soteropolitano Tiago Pessoa, 40, e do paranaense Paulo Tardivo, 38, eles tiveram a primeira oportunidade de pôr os pés na areia da praia e tomar um banho de mar em um dos cartões-postais de Salvador: a praia do Farol da Barra. Tiago não vinha com a família desde abril de 2019.

A experiência custou a se realizar por conta da pandemia e da distância que a família, que vive em São Paulo, passou a ter da praia no período. Isso porque a capital baiana costumava ser destino certo de Tiago e Paulo, pelo menos duas vezes ao ano, antes que a covid-19 chegasse por aqui, o que atrasou a primeira visita de Davi e Sara à cidade.

Apesar de tardio, nem mesmo o primeiro olhar ao mar teve sua graça reduzida. Logo de cara, quando se aproximou da água, Sara esbanjou surpresa e animação. “É enorme! Eu tô muito feliz, o que mais gostei foi entrar na água. Queria muito conhecer o mar”, disse ela. Davi também falou bem da praia. “É legal”, respondeu o pequeno.

Em casa

Para Tiago, sua origem soteropolitana e a conexão do casal com a cidade fizeram com que a primeira experiência em água salgada dos filhos tivesse que ocorrer na capital baiana. "É minha cidade, tem minhas origens. Quero que meus filhos façam parte disso e tenham acesso ao lugar onde eu vivi. Fora esse visual maravilhoso, a praia linda e tudo que é oferecido aqui. Não podia ser em outro lugar, tinha que ser Salvador", afirmou, explicando por que não levou as crianças ao litoral paulista.

Família, que tem 100 mil seguidores no Instagram, aproveita a praia do Farol da Barra (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Apesar de ser do Paraná e não ter vivido na capital baiana, Paulo também vê a capital baiana como o único palco possível para o primeiro banho de mar de Davi e Sara. "Tinha que ser mesmo! Estamos juntos há 11 anos e frequentamos Salvador praticamente duas vezes ao ano desde então. Conheço muito bem a cidade, a amo e não dava pra ser em outro lugar. Está perfeito hoje [ontem]", fala.

Uma diversão que foi em quatro, mas poderia ter sido em três. É que, no processo de adoção, o chamado para o casal foi para adotar uma criança. "Mas quando a gente chegou no Ceará, onde eles foram adotados, nos disseram que eles eram irmãos biológicos. Nós nunca pensamos em separá-los. Mesmo tendo que fazer ajustes, adotamos os dois", conta Paulo, dizendo que há uma conexão muito forte entre os pequenos.

Família influencer

A conexão, inclusive, se espalhou para toda a família, que não se desgruda. Seja no dia a dia ou nas redes sociais. Tanto é que o perfil Família Pessoa Tardivo (@familiapessoatardivo), criado há nove meses, já acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 400 mil no Tik Tok.

Para Tiago, o sucesso do perfil é uma surpresa, já que foi criado apenas para mostrar um pouco da rotina deles. "A gente começou como uma brincadeira, Sara pedia muito pra fazer. Só que as coisas começaram a viralizar e, hoje, usamos para naturalizar nossa formação de família", explica.

Sobre o sucesso repentino, Paulo crê que esteja ligado justamente ao fato de se colocarem em uma posição de igualdade em relação a outros tipos de formação familiar, como sempre deve ser.

"A conexão com o nosso público parte do fato de que, apesar da dupla paternidade, é uma família como outra qualquer. A gente se conecta mostrando os perrengues do dia a dia. Seja na educação, no financeiro, na vida de modo geral", completa.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro