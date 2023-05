Influenciadora e ex são achados mortos em carro no interior de SP

Uma influenciadora de 19 anos e o ex-companheiro dela, de 30, foram achados mortos na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, na noite da segunda-feira (15). A suspeita é que o caso tenha sido um feminicídio seguido de suicídio.

Policiais militares foram chamados para checar uma denúncia de um carro que estava ligado há muito tempo em frente a um prédio, mas parado. Os agentes chegaram a bater no vidro, mas sem resposta arrombaram a porta. O casal estava dentro do veículo, já sem vida.

Micaelly dos Santos Lara e David Aparecido da Silva Alves morreram com tiros na cabeça, mostrou a perícia. A arma foi encontrada na mão de David, o que deu sustentação à versão de feminicídio seguido de suicídio.

Segundo informação do G1, David tinha registro como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC).

O delegado José Regino, da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade, diz que Micaelly entrou no veículo às 13h10 de ontem e foi morta cerca de 20 minutos depois.

Histórico

O delegado diz que havia um termo circunstanciado registrado contra David do dia 20 de abril. Micaelly estava em uma viagem ao Guarujá (SP) e a Guarda Municipal foi chamada por conta de uma briga do casal na praia. Micaelly disse aos agentes que David tinha quebrado seu celular.

Os agentes apreenderam entorpecentes com ele, que ainda desacatou os guardas. Micaelly não chegou a pedir medida protetiva.

Influencer

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes, Micaelly, que era conhecida como "Japa", postava vídeos mostrando a rotina na academia e também dançando.

Ela já estava em um novo relacionamento, com Vinny Pollo, que postou uma despedida nas redes sociais. "Espero que ela esteja num bom lugar, é o lugar que tem que ser para ela. Uma pessoa incrível, atenciosa, gostava de ajudar, tinha muitos sonhos", escreveu.

Vinny diz que o David não aceitava o fim do namoro com Micaelly e a assediava diariamente através de mensagens. Dias antes do crime, ele foi até a casa de Vinny, segundo ele.

O namorado disse que chegou a alertar Micaelly, afirmando que David era "psicopata" e sugerindo que ela ficasse um tempo fora, "porque esse cara quer fazer alguma maldade com você".