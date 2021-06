Inglaterra x Alemanha: Kane e Neuer vão usar braçadeira arco-íris

A Associação de Futebol da Inglaterra anunciou, nesta segunda-feira (28), que o atacante Harry Kane usará uma braçadeira de capitão com as cores do arco-íris no jogo contra a Alemanha, pelas oitavas de final da Eurocopa. A partida será nesta terça-feira (29), às 13h, no estádio de Wembley, em Londres.

A ação é em apoio ao mês do orgulho LGBTQIA+ . Capitão alemão, o goleiro Manuel Neuer já tem usado a braçadeira com as cores do arco-íris desde o início da Eurocopa. Assim, os dois atletas estarão em campo prestando a homenagem.

❤️????????????????????@HKane will join @DFB_Team's Manuel Neuer in wearing a rainbow captain’s armband for tomorrow’s game at @wembleystadium to mark the end of Pride month, as the #ThreeLions stand in allyship with LGBTQ+ communities around the world. pic.twitter.com/ML8yEnz6Gn — England (@England) June 28, 2021

O arqueiro, aliás, teve a atitude analisada pela Uefa, por um potencial “ato político” que feria seu Código Disciplinar. Mas a entidade esclareceu que não irá punir Neuer por entender que se tratava "de uma boa causa, ou seja, a diversidade".

Por outro lado, a Uefa rejeitou um pedido da cidade de Munique para iluminar a Allianz Arena com as cores do arco-íris na partida entre Alemanha e Hungria, ainda pela fase de grupos. Para negar a solicitação, a entidade alegou que é uma “organização politicamente e religiosamente neutra”. A postura foi muito criticada ao redor do mundo.

Na semana anterior, a Hungria havia aprovado uma lei que restringe os direitos de informação dos jovens com relação à homossexualidade e transexualidade.