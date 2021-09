Inglês vai ao GP da Holanda e é preso ao ser confundido com chefão da máfia

Um fã de Fórmula 1 passou por uma enorme confusão na Holanda, com direito a cena digna de cinema e protagonizada pela polícia. O britânico Mark L estava no país para assistir ao GP da F1, realizado no dia 5 de setembro, no circuito de Zandvoort, quando acabou preso após ser confundido com Matteo Messina Denaro, um notório mafioso italiano.

Após a prova da F1, Mark foi comer em um restaurante na cidade de Haia, com seu filho e um amigo. Segundo o dono do local, foi quando a polícia apareceu atrás do inglês. "De repente, havia sete carros na frente do negócio. Policiais armados. Não era mesmo normal", lembrou.

Mark foi preso sob a mira de uma arma, vendado e levado para uma prisão de segurança máxima, localizada em Vught. Lá, sua identidade foi verificada, e perceberam que o inglês não era Matteo Messina Denaro. O mafioso é considerado o mais poderoso de toda a Europa, e está foragido desde 1993.

"O detido declarou ser um cidadão inglês e não a pessoa reclamada pela Itália. O resultado da investigação, que foi realizada por meio de um procedimento acelerado, foi negativo", informou o Ministério Público holandês, que acrescentou que o promotor emitiu uma solicitação de liberação imediata.