Ingrid Oliveira, do salto, vende água e cerveja no Carnaval

Atleta dos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira está tendo uma experiência no mínimo diferente neste Carnaval. Ao lado do namorado, o fotógrafo Gabriel Molon, ela está trabalhando como vendedora ambulante na folia do Rio de Janeiro.

De acordo com Ingrid, a intenção é arrecadar dinheiro para visitar a irmã, que vive nos Estados Unidos.

"Se está me ajudando para uma coisa que eu quero, que é viajar para ver minha irmã, e está entrando dinheiro, não tem porque reclamar. Eu até tinha falado para o Gabriel para a gente vender mate e milho de final de semana na praia. Não acho ruim, acho uma profissão como qualquer outra. Acho normal e não vejo como uma coisa ruim, não - explicou Ingrid em entrevista Globoesporte.com.

Nos blocos, Ingrid e o namorado têm vendido água e cerveja. A meta do casal é juntar quatro mil dólares, cerca de R$ 17,5 na atual cotação. Segundo ela, a conta precisa fechar até o dia 24 de julho, quando começam os Jogos Olímpicos de Tóquio, nos quais a atleta pretende competir.

Depois da Olimpíada eu pretendo visitar minha irmã nos Estados Unidos. Eu estou sem muitos patrocínios, sem dinheiro, então, resolvi fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e o Carnaval estava aí. Falei para o meu namorado para a gente vender cerveja no Carnaval. E quando acabar a gente podia vender milho ou mate na praia. Preciso juntar dinheiro, o dólar está muito caro e já faz uns três anos que eu não visito a minha irmã. Estou querendo ir, muito mesmo, até para visitar o meu sobrinho também", continuou Ingrid.

Na semana passada, a atleta conseguiu o índice para disputar a Copa do Mundo de saltos ornamentais. O evento serve de pré-olímpico para os Jogos de Tóquio 2020.