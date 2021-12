Insânia, nova série do Star+, faz bom mix de policial e terror psicológico

Apesar dos clichês (já esperados), Insânia, a nova série nacional do Star+ (que atendia pelo nome de Fox, antes venda para a Disney), cumpre muitíssimo bem a premissa de misturar, policial, gore e terror psicológico. Estrela dos oito episódios, todos disponíveis na plataforma desde a última sexta-feira (3), a atriz Carol Castro vive a policial técnica Paula, que tem a vida revirada de um dia para o outro e, de repente, perde a filha e se vê internada num hospital psiquiátrico.

No isolamento, lutando para manter a clareza no pensamento, sua mente vagará por caminhos sombrios e duvidosos, enquanto ela investiga o real motivo de sua internação e desvenda uma conspiração aterrorizante que envolve experimentos científicos e até caniblismo. Com uma fotografia muito boa, a produção teve cenas gravadas no Paraná e no Uruguai.

Eucir de Souza vive o antagonista à personagem de Carol Castro, o psiquiatra César Schultz (divulgação)

A série foi criada por Lucas Vivo (de Pacto de Sangue) e tem direação de direção de Gustavo Bonafé (Legalize Já - Amizade Nunca Morre). O elenco conta com Rafaela Mandelli, Bella Camero, Eucir de Souza, Rafael Losso e Samuel de Assis, além de Ravel Cabral, Thomas Aquino, Lourinelson Vladimir, Fabio Marcoff, Leonardo Goulart, Rosana Stavis, Luthero Almeida e Pedro Inoue.

Experiência real

Convocando o público a entrar no delírio - sim, afinal, não temos com avaliar o que é realidade nas lembranças de Paula, e esse é o grande lance -, Insânia prende na mesma medida em que provoca o espectador a sair de sua zona de conforto. Foi o que Carol Castro se propôs para interpretar Paula. Ela acompanhou o trabalho da Polícia Científca de Sâo Paulo por três dias, participando até de cenas reais de crime.

"Foi muito intenso estar na pele de um perito. O que a gente viveu naquele dia vai ficar guardado para a vida inteira. E no dia seguinte ainda fomos ao Instituto Médico Legal, para ver o corpo que havíamos resgatado", diz a atriz. "Eu tive uma experiência de estagiário por um dia, foi um trabalho de laboratório muito diferente. A quantidade de camadas que Paula apresenta era o que estava buscando, um papel que me desafiasse como atriz", completa.

