Inscrições do Sisu terminam nesta sexta; veja concorrência de cursos da Ufba

Para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e conta com a nota da prova para entrar em uma universidade pública, a maratona está chegando ao fim. Acaba nessa sexta-feira (9) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece 13,6 mil vagas na Bahia este ano. Durante o processo, os estudantes vivem uma ansiedade diária, porque a vaga não depende só do desempenho dele na prova, mas também o do concorrente.

Pelo site, é possível acompanhar como está a "disputa", se é possível garantir a vaga no curso desejado com a pontuação alcançada ou até mesmo investir no plano B, caso a nota não seja suficiente para a primeira opção. Das vagas oferecidas na Bahia, o maior número delas está na Universidade Federal da Bahia (Ufba), 4.693 distribuídas em 96 cursos.

Entre os cursos mais requisitados, as vagas nas áreas de saúde e engenharia são maioria. Medicina em Salvador e Vitória da Conquista (cidade que a Ufba também tem campus) são os cursos com maior nota de corte da universidade, até o momento. São 794,91 e 786,13, respectivamente, na ampla concorrência, ou seja, sem cotas. Na outra ponta, cursos antigos da universidade despontam com os menos preferidos, como museologia e biblioteconomia e documentação, com notas de corte de 590,89 e 569,91, respectivamente.

Até o momento, o curso com a menor nota de corte é arquivologia integral com 565,95. Confira no final do texto a lista com a quantidade de vagas oferecidas pelas instituições baianas e os dez cursos com maiores e menores notas de cortes na Ufba. Essas notas são referentes ao dia de ontem (8) e são atualizadas sempre a meia noite.

Aulas em agosto

Pró-reitor de Ensino de Graduação da Ufba, Penildon Silva explica que os alunos que entrarem na instituição pelo Sisu só vão ter aula em agosto de 2021, no semestre letivo de 2021.2. “O semestre de 2021.1 começou em fevereiro. Daqui que o aluno tenha o resultado e se matricule, já estaremos no final. Agora, isso não vai significar prejuízo. Nós estamos de braços abertos para esses alunos. É uma realidade difícil por causa da pandemia, mas a universidade está fazendo seu papel mantendo o número de vagas e chamando novos alunos a se juntarem a nós”.

Segundo o pró-reitor, ainda não está confirmado que as aulas no segundo semestre serão de forma digital, como acontece atualmente por causa da pandemia, mas ele disse que essa é uma tendência. Os alunos que entrarem na Ufba pela Sisu de 2021.2 devem começar os estudos somente em 2022, por causa do atraso no calendário. “Mas isso também ainda não está confirmado, pois não foi divulgado sequer o calendário do Sisu do segundo semestre”, explicou Penildon.

Concorrência

De olho em uma vaga em medicina, a estudante Nathalia Dantas, 17 anos, ficou assustada com a nota de corte do curso, que cresceu em comparação ao ano passado, quando foi 773,07 em Salvador e 768,37 em Vitória da Conquista. Devido ao recorde histórico de abstenção no Enem de 2020, ela imaginava que a nota iria cair. “Eu me impressionai e também muitas pessoas que conheço, do meu cursinho”, disse.

Caso não seja aprovada no Sisu, Nathalia vai tentar medicina novamente na próxima seleção (Foto: arquivo pessoal)

De acordo com Mateus Prado, especialista no Enem e Idealizador do Guia Enem, o fato das notas de corte estarem altas é por conta de uma mudança no sistema. “No ano passado, quando uma pessoa entrava na primeira opção, não era considerada na segunda nessa simulação que gera a note de corte. O que acontece é que esse ano o Sisu abriu inflando as notas de corte. No caso de medicina, tem alunos que estão entrando na lista da primeira e segunda opção e isso faz com que a nota de corte cresça mesmo”, explica.

Mateus acrescenta que esse método não é o melhor, pois tira a referência dos estudantes e cria uma espécie de “loteria” no Sisu. Ele promoveu uma reunião com especialistas e defensorias públicas estaduais para articular uma ação e fazer alguma intervenção em relação a isso. “Desse jeito, estão sendo retirados direitos dos alunos e está parecendo que é por maldade mesmo”.

Para o professor Luís Alberto Ferreira, do curso Opção, Matriz do Saber e Gregor Mendel, o aumento na nota de corte do Sisu reflete que o nível dos concorrentes está subindo. “É equivocado achar que por ter menos gente fazendo, haverá menos concorrência. Pelo contrário, o que aconteceu foi a concorrência ficar mais efetiva”, explicou o educador.

Ele, porém, reconhece que os estudantes de escola particular tiveram mais prestígio por causa da pandemia. “Os alunos da escola pública não tiveram aula e a desistência foi maior. Nesse aspecto, a nota de corte do Sisu vai favorecer justamente o pessoal das unidades particulares”.

Mesmo com a dificuldade da pandemia, a estudante do Colégio Estadual Josefa Soares de Oliveira, Juliana de Jesus Santana, 18, tirou 920 na redação do Enem. Ela teve a ajuda da sua professora de redação, que fazia correção mesmo sem as aulas estarem acontecendo. “Também adquiri um e-book de duas professoras que ensinam redação no Instagram”, diz. Com sua nota, ela vai tentar cursar pedagogia na Ufba. “É o que eu tenho mais chance de entrar e o que combina comigo, pois a nota de corte está alta”, aponta.

A nota de Juliana na redação foi a mesma de Mayara Santana, 17 anos, que estuda no Colégio Estadual Professora Maria Macedo Vieira De Brito. Também sem aulas em 2020, ela estudou pela internet e decidiu focar na leitura para escrever bem.

“Foram os conhecimentos que adquiri por meio da leitura que me ajudaram a usar bons argumentos e repertórios pertinentes”, afirma. Ela também vai tentar entrar na Ufba no curso de Ciências Contábeis ou Fisioterapia. “Nesse momento, eu estou na média, mas só quando a próxima nota de corte sair para eu ter certeza mesmo”, conta a jovem, sabendo que a maratona ainda não acabou.

Mayara e Juliana se orgulham da nota alta na redação e de serem alunas de escola pública (Foto; arquivo pessoal)

André Luis, professor do curso Deco Dicas e do colégio Anchieta, explica que os alunos precisam ter calma no momento que forem se inscrever no Sisu. “O estudante fica apreensivo e tem medo da nota não ser suficiente para entrar. Mas ele precisa ter muita calma para analisar que ele está participando do Sisu em um ano que ele se preparou de uma forma diferente, estamos numa pandemia e, nesse atual contexto, as escolhas ficam mais difíceis”, diz.

OFERTA DE VAGAS NA BAHIA: IFBA - 1.201 vagas em 35 cursos

IF Baiano - 820 vagas em 22 cursos

UEFS - 1.090 vagas em 30 cursos

UESC - 1.323 vagas em 38 cursos

UFBA - 4.693 em 96 cursos

UFOB - 960 vagas em 30 cursos

UFRB - 1.429 vagas em 40 cursos

UFSB - 1.454 vagas em 45 cursos

Univasf - 640 vagas em 13 cursos

Unilab - 92 vagas em 2 cursos

Uneb - Não participa desta edição

Lista dos cursos mais concorridos na Ufba pela nota de corte parcial, atualizada nessa quarta-feira:

Medicina (Salvador): 794,91 Medicina (Vitória da Conquista): 786,13 Engenharia Química (Salvador): 746,07 Ciência da Computação (Salvador): 746,00 Engenharia Elétrica (Salvador): 745,92 Engenharia da computação (Salvador): 744,40 Psicologia (Salvador): 743,32 Direito integral (Salvador - integral): 743,32 Odontologia (Salvador): 733,37 Direito (Salvador - noturno): 732,35

Lista dos cursos menos concorridos na Ufba pela nota de corte parcial, atualizada nessa quarta-feira:

Arquivologia (Salvador - integral): 565,95 Biblioteconomia e Documentação (Salvador): 569,91 Transporte Terrestre (Salvador): 577,83 Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e Inovação (Camaçari): 578,85 Arquivologia (Salvador - noturno): 582,41 Ciências Naturais (Salvador): 583,45 Desenho e plástica (Salvador): 584,77 Museologia (Salvador): 580,89 Estudo de Gênero e Diversidade (Salvador): 597,80 Engenharia de Agrimensura e cartográfica (Salvador): 610,28

* Com a oirentação da chefe de reportagem Perla Ribeiro