Inscrições para 7.770 vagas em cursos técnicos gratuitos seguem até 24 de julho

Seguem até o dia 24 de julho as inscrições de interessados no ingresso a cursos técnicos de nível médio, ofertados na forma de articulação subsequente ao Ensino Médio (PROSUB). Podem participar do sorteio eletrônico os candidatos que concluíram o Ensino Médio e suas modalidades em estabelecimentos de ensino da rede pública de Educação, no âmbito federal, estadual ou municipal e que tenham cursado o ensino médio em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista integral. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no portal: http://processoseletivoeptec.educacao.ba.gov.br/inscricao.

São 7.770 vagas distribuídas em 97 unidades de ensino de 78 municípios, envolvendo todos os 27 Territórios de Identidade do Estado. As vagas são para 32 cursos e, dentre as opções, estão as de Administração; Análises Clínicas; Logística; Edificações; Agropecuária; Gastronomia; Teatro; Zootecnia; Química; Informática; Nutrição; Produção de Áudio e Vídeo; Saúde Bucal; Recursos Humanos; Rede de Computadores; Serviços Jurídicos; Manutenção e Suporte em Informática; e Segurança do Trabalho. Confira aqui o edital e a relação completa dos cursos: https://bit.ly/3nKByUw

Os estudantes inscritos vão participar de um sorteio eletrônico no dia 26 de julho, com o resultado divulgado na mesma data. Os selecionados deverão efetivar a matrícula nos dias 28 e 29. Nesse período, o aluno deverá comparecer na unidade escolar para a qual foi contemplado e apresentar os seguintes documentos: originais e cópias da Carteira de Identidade; CPF; Histórico Escolar; e comprovante de residência atualizado.