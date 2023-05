INSS libera carteira que dá acesso a 'clube de vantagens' para beneficiários

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão emitir, a partir desta segunda-feira (22), a carteira do beneficiário pelo aplicativo Meu INSS. Essa é uma das formas de comprovar que o cidadão recebe benefício do INSS. As informações são do g1.

O comprovante poderá ser utilizado para ter acesso a um "clube de vantagens", com desconto em serviços, por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Até então, o comprovante utilizado era um documento impresso em formato PDF através do aplicativo ou site do INSS.

Já as vantagens se relacionam ao banco no qual o beneficiário recebe os pagamentos. Quem recebe pela Caixa Econômica tem acesso às vantagens oferecidas pela Caixa e o mesmo acontece para os beneficiários pelo Banco do Brasil.

Para saber os benefícios, cada segurada precisa acessar o site do seu banco para consultar as vantagens disponíveis, como descontos em farmácias, por exemplo. Páginas específicas para aposentados e pensionistas serão criadas pelos bancos para tratar dos benefícios.

Como emitir a carteira do beneficiário:

Acesse o aplicativo Meu INSS; Na página inicial do aplicativo, clique no item ‘carteira do beneficiário’; Selecione uma foto para a carteira do beneficiário; Clique no quadrado informando que está ‘ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code’; em seguida, clique em ‘continuar'; Pronto, estará disponível a carteira do beneficiário.

Nas próximas vezes que acessar o aplicativo, o comprovante já estará disponível ao clicar no item ‘carteira do beneficiário’ na página inicial do aplicativo.