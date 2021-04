Instituto Cervantes exibe filmes em parceria com tradicional Festival de cinema espanhol

Durante todo o mês de abril, o cinema espanhol estará em destaque com exibições gratuitas de oito filmes através do Vimeo do Instituto Cervantes, centro cultural oficial da Espanha em Salvador. O Ciclo de Cinema "Do curta ao longa-metragem (e vice-versa)" apresenta o trabalho de quatro cineastas, em colaboração com o Alcine - o Festival de Cinema de Alcalá de Henares, que completou 50 anos em 2020, e é um dos festivais mais antigos da Espanha. A programação é toda online e gratuita.

Para comemorar o aniversário do festival, o ciclo propõe um diálogo entre duas obras (um curta e um longa-metragem) de cada um dos diretores selecionados entre os seus participantes. Dessa forma, além de apresentar a obra do Alcine, o projeto também mostra como alguns cineastas trabalham em um formato ou outro de acordo com seus interesses e de acordo com as histórias que têm para contar.



Serviço

Projeto: Ciclo de Cinema "Do curta ao longa-metragem (e vice-versa)"

Quando: Até 02.05

Todos os filmes estarão disponíveis no canal Vimeo do Instituto Cervantes durante 48 horas, a partir das 15h de cada data. Consulte programação abaixo.

Onde: Vimeo do Instituto Cervantes https://vimeo.com/institutocervantes

Quanto: Gratuito

Mais informações: https://bit.ly/3rSPBqH



Programação



Filme: Marselha (Espanha, 2014)

Exibição: De 16 a 18/04/2021 às 15h

Direção: Belén Macías

Longa-metragem - 95 min - Ficção

Sinopse: https://bit.ly/3dFauRd



Filme: Joelho (Espanha, 2009)

Exibição: De 20 a 22/04/2021 às 15h

Direção: Juanjo Jiménez

Curta-metragem - 16 min - Ficção

Sinopse: https://bit.ly/3mnxBDX



Filme: Precisamos uns dos outros (Espanha, 2001)

Exibição: De 23 a 25/04/2021 às 15h

Direção: Juanjo Jiménez

Longa-metragem - 97 min - Ficção

Sinopse: https://bit.ly/3dGD19a



Filme: Aperte (Espanha, 2013)

Exibição: De 27 a 29/04/2021 às 15h

Direção: Álvaro Giménez Sarmiento

Curta-metragem - 14 min - Ficção

Sinopse: https://bit.ly/3dKUm0O



Filme: Antonio Muñoz Molina, a profissão de escritor (Espanha, 2014)

Exibição: De 30/04 a 02/05/2021 às 15h

Direção: Álvaro Giménez Sarmiento

Longa-metragem - 60 min - Documentário

Sinopse: https://bit.ly/3cUYwnj