Internacional confirma saída de Coudet: 'Fomos surpreendidos'

É oficial: Eduardo Coudet não é mais o técnico do Internacional. Presidente do clube, Marcelo Medeiros oficializou a saída do comandante em pronunciamento na tarde desta segunda-feira (9). Segundo o dirigente, o argentino deixa a equipe por decisão própria.

"Infelizmente, o projeto Eduardo Coudet e sua comissão técnica terminou ontem [domingo, 8] após o jogo contra o Coritiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusiva do Eduardo Coudet. Em nenhum momento pensamos ter outro treinador nesta temporada e na temporada que vem", disse Medeiros, que lembrou a contratação do argentino em 2019.

Coudet vai assinar com o Celta de Vigo, da Espanha. O técnico pediu demissão ainda na noite de domingo (8), após o empate em 2x2 com o Coritiba, no Beira-Rio. Nesta segunda (9), despediu definitivamente, após reunião com a diretoria colorada.

"Fomos surpreendidos depois da coletiva por um pedido de demissão. Ficamos por um bom tempo conversando com o treinador, tentando entender os motivos do pedido de afastamento. Hoje (segunda) pela manhã, notícias vindas da Espanha e da Argentina, e há pouco mais de uma hora ele abriu para nós que aceitou um convite para treinar um clube europeu. Por isso o pedido de demissão foi feito dessa forma", continuou Medeiros.

Abel Braga é o favorito para assumir o Internacional. Segundo o GaúchaZH, ele deve desembarcar em Porto Alegre na terça-feira (10) para negociar o cargo. O time é o líder da Série A, com 36 pontos. Terceiro colocado, o Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (9), a demissão do técnico Domènec Torrent.