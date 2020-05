Internada, Ludmilla sofre com muita dor no rim: 'infecção não é pequena'

Ludmilla segue internada em um hospital no Rio de Janeiro para tratar uma pielonefrite aguda que afeta principalmente o seu rim. Em comunicado oficial, a assessoria de imprensa informou que a cantora está com fortes dores e segue sem previsão de alta.

Além disso, Ludmilla está com muito pus acumulado nos órgãos excretores. Ela já foi medicada e está no hospital ao lado da namorada, a dançarina Brunna Gonçalves, e a mãe, Silvana Oliveira, que conversou com o blogueiro Leo Dias e deu mais detalhes sobre o estado de saúde da filha.

"O estado dela é estável. Os médicos entraram com antibiótico para acelerar o processo e assim que tiver uma melhora eles vão dar alta para que ela termine o tratamento em casa", contou a mãe da artista a Leo Dias.

"Mas ela vai precisar de muito repouso pois a infecção não está pequena. Inclusive os médicos não liberaram nem pra ela fazer a live sentada. Ela ainda está sentindo muita dor. Começou ontem o antibiótico, mas a dor ainda não passou", detalhou.

Ludmilla tinha uma live marcada para este sábado (16), mas por conta do estado de saúde da cantora a apresentação será adiada.