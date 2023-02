'Invadida e impotente', diz outra vítima de foliões das Muquiranas

Uma cena que mostra foliões do bloco As Muquiranas encurralando uma mulher no Carnaval viralizou e gerou indignação esse ano. O episódio, flagrado em vídeo, não é uma experiência isolada. Uma outra foliã que também passou por uma situação similar diz que se sentiu "invadida" com a postura dos muquiranas.

Ao portal Alô Alô Bahia, a mulher comentou em anonimato que estava curtindo o circuito do Carnaval no Campo Grande, acompanhada da irmã, enquanto o trio do bloco As Muquiranas passava.

Ela explicou que dançava normalmente e que isso atraiu a atenção dos homens, que passaram a espirrar água em seu rosto e corpo.

“Reparei que quanto mais eu dançava, mais eles se achavam no direito de espirrar a pistola de água em mim", relatou.

Ela chegou a pedir para que eles parassem, mas não foi atendida. "O que mais me incomodou foi quando miravam no nosso rosto com água gelada, e, por mais que eu pedisse para pararem, eles continuavam espirrando água no nosso corpo e rosto. Voltei encharcada, tive que me retirar várias vezes do lugar que eu queria ficar por isso", comentou.

"Muita falta de respeito, a gente se sente invadida e impotente, pois ficamos com medo de reclamar e piorar a situação", finalizou.

Investigação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) entrou, nesta quinta-feira (23), com um pedido à Polícia Civil para investigar o grupo. O órgão instaurou um procedimento para apurar o caso, registrado por câmeras de vídeo.

O MP afirmou, através de nota, que aguarda a colaboração da vítima para obter informações adicionais que auxiliem nas apurações e possível punição dos autores.

'Não podemos controlar comportamento', diz Muquiranas

Em nota divulgada nas redes sociais, o bloco diz que a pistola de água não faz parte do kit da fantasia. "Ciente dos transtornos que as mesmas causam, fazemos campanhas ao longo de todo o ano, inclusive, neste ano, exibimos no led do trio, a imagem de não apoio ao uso do brinquedo dentro do bloco". Mas a agremiação diz que não pode proibir que os foliões vão para a avenida portando o brinquedo, que é registrado pelo Inmetro. "Lamentavelmente as pessoas compram no Carnaval para uso indevido", completa.

O bloco diz ainda que já procurou o Ministério Público e a Câmara Municipal para que seja criada uma lei que proíba qualquer cidadão de entrar com pistolas d'água no Carnaval. "O nosso objetivo é que tratem as pistolas d'água como um adereço que causa importunação, da mesma forma que proibiram o uso de bebidas em garrafas de vidro", explica.

No entanto, As Muquiranas diz que não pode "controlar o comportamento das pessoas que depredam patrimônio público e nem daqueles que cometem assédio ou quaisquer outros crimes".