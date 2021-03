Invicto no baiano, técnico Laelson Lopes pede demissão do Unirb

A "dança das cadeiras" dos técnicos no futebol baiano ganhou mais um caso anunciado na última terça-feira (9). O Unirb anunciou que o técnico Laelson Lopes pediu demissão do cargo e já não faz parte do clube, fundado em 2018 e estreante na primeira divisão do estadual.

O comunicado foi feito através das redes sociais do clube. O Unirb ainda informou que Laelson pediu para sair por questões pessoais e será substituído por Nazareno Silva, que também atua na equipe como diretor de futebol. O treinador deixa o time de Alagoinhas após a conquista da segunda divisão baiana, em 2020, e uma vitória e três empates na atual edição da elite estadual. O Unirb é o quarto colocado do baianão, com 6 pontos.





Essa foi a terceira troca de técnico na atual edição do campeonato baiano. O Atlético de Alagoinhas demitiu o técnico Estevam Soares após três jogos disputados, assim como o Fluminense de Feira, que mandou embora o técnico Thiago Santa Bárbara após goleada sofrida para o Bahia de Feira, pelo placar de 6 a 3. Ambos tiveram uma vitória e duas derrotas no comando dos respectivos clubes.