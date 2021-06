Íris Stefanelli é a sétima eliminada do No Limite

Após novas derrotas, tanto na prova da comida, quanto na prova da imunidade, a tribo Calango eliminou mais um integrante. A equipe decidiu que Íris Stefanelli deveria ser a escolhida para deixar o No Limite. A apresentadora foi a mais votada pelo novo time.



No começo do programa ela foi a mais votada pela tribo Carcará para deixar a equipe e se juntar ao time Calango.



“Só tenho a agradecer. Me sinto vitoriosa. Respeitei todo mundo e sempre vou saber respeitar o meu lugar, para não deixar que ninguém me diminua”, disse Íris.



“A Íris do começou se deparou com aquela duna que amedrontou. Depois, eu tirei de letra e aprendi muita coisa. Aprendi a ter confiança em mim, me dar o respeito”, comentou ela.