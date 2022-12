Irmã de Paulo Gustavo desabafa em viagem à Bahia: “Voltar sem ele é esquisito”

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (22), a dor que sente ao estar em alguns lugares sem o ator. Em particular, na Bahia, onde a produtora passou os últimos dias por conta da estreia do filme ‘Filho da Mãe’, que relata os bastidores do último projeto do humorista, morto em maio de 2021, vítima de Covid-19.



"A primeira vez que vim para a Bahia foi com meu irmão e uns 8 amigos! Ficamos apaixonados. E depois voltamos milhares de vezes a lazer e a trabalho. A Bahia é especial demais, com uma energia única que acolhe, conforta, e cura… Ele amava demais estar aqui. Voltar sem ele é esquisito, essa é a 2ª vez", escreveu na legenda da galeria de fotos em que aparece diante do famoso portão repleto de fitinhas da Igreja do Bonfim.

​No relato, Ju lembrou ainda sobre a primeira vez que esteve no estado sem o irmão. "Foi na missa de 3 meses para ele na Santa Dulce e agora para lançar o filme ‘Filho da Mãe’. Vim para ficar 3 dias e fiquei 8", continuou. Devoto da freira baiana, Paulo Gustavo doou R$ 1,5 milhão para suas obras sociais, destinadas ao atendimento de pacientes com câncer. O ator conheceu história de Santa Dulce a partir de um filme e se sensibilizou com seu trabalho.



Em uma das imagens postadas nesta quinta-feira, Ju Amaral surge ao lado de Fil Braz, roteirista do documentário ‘Filho da Mãe’, no qual ela também é codiretora. Ambos estiveram no lançamento do longa-metragem, que teve sua pré-estreia na capital baiana realizada no último dia 14, no UCI Orient Paralela. “Obrigada ao meu amigo/irmão @filbraz por esses dias, nem sei como seria se vc não estivesse a todo tempo comigo! Te amo pra sempre! Obrigada por tudo!”, escreveu.

A produtora aproveitou para agradecer o carinho de todos que a cumprimentaram ao longo de sua estada em Salvador. "Aos fãs que me paravam para agradecer a existência de Tatau, muito obrigada do fundo do meu coração, me senti em paz com todo esse amor! Que ele permaneça eternamente!", finalizou.