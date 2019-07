Irmã Dulce: novena e celebrações festivas acontecem em agosto

Uma novena dedicada à Irmã Dulce - que em outubro será oficializada como Santa pela Igreja Católica - - será iniciada no domingo (4), no santuário dedicado à religiosa no Largo de Roma. As celebrações da novena vão até o dia 12 de agosto, véspera da data festiva de Dulce - que é dia 13 de agosto. As rezas das novenas acontecerão em dois horários: 8h30 e 18h.

A novena terá como tema "Irmã Dulce, uma santa do nosso tempo. Somos todos chamados à santidade e só os santos podem renovar a humanidade". No domingo (4), após a missa das 8h30, uma carreata deve acontecer na região do santuário, e terminará com uma feijoada beneficente no estacionamento local.

No dia 11 de agosto será realizada uma caminhada da fé, com saída às 8h, do santuário do Senhor do Bonfim, em direção aos santuário de Irmã Dulce.

Em 13 de agosto a programação conta com missa solene presidida pelo arcebispo primaz do Brasil, D. Murilo Krieger às 9h, uma segunda missa às 12h, quermesse no estacionamento do santuário entre 13h e 17h.

Além disso, terá também uma oração do terço em devoção à Bem-Aventurada Dulce dos Pobres às 17h, e uma missa às 18h, para encerrar as celebrações.

Veja programação completa:

4 de agosto – 8h30 e 18h: Início da novena dedicada à Irmã Dulce

a partir de 8h30: Carreata da fé

11 de agosto – 8h: Caminhada da fé

12 de agosto – 8h30 e 18h: Fim da novena

13 de agosto – 9h: Missa solene

12h: Missa

13h a 17h: Quermesse

17h: Oração do terço

18h: Missa