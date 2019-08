Irreconhecível! Veja a primeira imagem de Emma Stone como Cruella

Cruella de Vil vai ganhar um filme só dela com Emma Stone dando vida à vilã de "101 Dálmatas". Neste sábado, 24, a Disney divulgou a primeira imagem da atriz caracterizada como a personagem.



A divulgação ocorreu durante o D23 Expo, evento destinado aos produtos da empresa e que foi realizado em Anaheim, na Califórnia, neste fim de semana.





Veja a primeira imagem da Emma Stone como Cruella de Vil no filme da Disney, Cruella. Emma Thompson, Paul Walter e Joel Fry também estarão no filme. Em breve nos cinemas. #D23Expo. pic.twitter.com/PkphnCQlBh — WaltDisneyStudiosBR (@DisneyStudiosBR) August 24, 2019

Na imagem, Emma aparece com o característico cabelo metade branco e metade preto, segurando as coleiras de três cachorros dálmatas.



O filme, que também é estrelado por Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry, chega aos cinemas em 28 de maio de 2021. Em uma mensagem de vídeo exibida durante o D23, Emma Stone brincou que o spin-off tem uma vibe "punk rock" e se passa em Londres na década de 1970.

Missão difícil

Emma Stone terá uma difícil missão. Afinal de contas, o live-action do desenho já existe. 101 Dálmatas foi lançado no ano de 1996, mostrando as peripécias da malvada tentando transformar os cachorros de sua funcionária Anita em um casaco de pele. Nesta versão, o papel da ricaça era interpretado por Glenn Close.

Muito pouco se sabe sobre o spin-off Cruella. O que todos especulam e que foi reforçado durante a convenção da Disney, é que o longa será focado na história de origem da vilã, por isso a escolha de uma atriz mais jovem. Com estreia prevista para o dia 21 de maio de 2021, a produção deve seguir a mesma fórmula de sucesso de Malévola, que mostra a história da Bela Adormecida sob um novo viés, contada pela fada que perdeu suas asas ao ser traída pelo seu grande amor.