Isidório diz que filho teve premonição sobre a morte: ‘Você vai me perder’

“Lucrécia, você vai me perder. Eu vou partir. É Deus quem vai me levar” foram palavras ditas pelo deputado estadual baiano, João Isidório, oito dias antes de sua morte. O relato, interpretado como uma premonição, foi feito por seu pai, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante), em entrevista ao G1, nesta quinta-feira (18).



João isidório morreu afogado na praia do Loreto, em Ilha dos Frades, pertencente a Salvador, na última quinta-feira (11).

“Ele disse para minha nora: ‘Lucrécia, você vai me perder. Eu vou partir’. Ela ainda brincou, perguntando se ele queria se separar, e ele disse: ‘É Deus quem vai me levar’”, contou Isidório.

O deputado federal também relembrou um fato ocorrido no dia da morte: “Nunca usei gravata preta na vida. No dia do ocorrido, eu ia na governadoria, peguei uma gravata preta. Eu já estava vivendo o luto e nem sabia, mas tem coisas que Deus avisa”.

Ele contou que a família tem lidado com a ausência de João Isidório através do convívio, já que a maior parte dos familiares vivem juntos na Fundação Dr. Jesus, instituição que trabalha no tratamento e acolhimento de dependentes químicos.

João será homenageado na Fundação Dr. Jesus, na sexta-feira (19).