Isis Valverde muda visual e surge ruiva para nova novela

A atriz Isis Valverde estreou visual novo nesta quinta-feira (11). Ela agora está ruiva. A mudança foi motivada por trabalho. O novo look será para a personagem que Isis viverá na novela "Amor de Mãe", que vai substituir "A Dona do Pedaço" às 21h a partir de outubro desse ano, na Globo.

"Foi uma das maiores mudanças de visual que já fiz na carreira. Me dá muito prazer me reinventar", contou Isis, que passou quatro horas com a colorista Branca Di Lorenzo, no Rio de Janeiro. fazendo a pintura.

"Mudanças me alimentam a alma e me renovam. Esse novo cabelo certamente vai me ajudar a encontrar e construir essa nova personagem. Na hora de pintar eu estava com receio, mas confio muito na Branca. Quando ficou pronto e me olhei no espelho eu amei", afirmou ela à Vogue Brasil.