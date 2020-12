Isoladas em ilha particular, Marquezine e Manu Gavassi ironizam paparazzis

Isoladas em uma ilha particular em Angra dos Reis, Manu Gavassi e Bruna Marquezine ironizaram, nas suas redes sociais, os paparazzis que tentam registrar as férias do grupo. "Quem postou primeiro, nós o os paparazzis aquáticos?", brincou Gavassi em uma das publicações.

Já Marquezine escreveu "Para os paparazzis que passaram aqui agorinha: Fiquem tranquilos! Já fizemos a entrega". Quem também está com o grupo é Rafa Kalimann e a campeã do BBB 20, Thelma Assis.

O grupo está isolado na Princess Island, nome fictício da Ilha do Capítulo, em Angra dos Reis. O local tem 5000 m² com praia privativa, piscina, jacuzzi, heliponto e espaço gourmet com serviço de chef de cozinha e equipe de arrumação. A diária no local custa R$18 mil reais por dia, sendo que o aluguel mínimo é de duas noites.