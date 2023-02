Ivete abre o Carnaval nesta quinta-feira na Barra; confira a programação

Foram dois anos complicados para quem é folião. No lugar de trios elétricos e do povo nas ruas, máscaras e distanciamento social. A pandemia de covid-19 trouxe aprendizados, mas também fez quase todo mundo valorizar a ciência. Graças à vacinação, hoje o Carnaval de Salvador retorna do mesmo jeito que todo mundo se acostumou: aglomeração e muita alegria.

A partir das 16h, Ivete Sangalo puxa um trio sem cordas no Circuito Dodô (Barra/Ondina) e abre oficialmente a folia momesca, com transmissão ao vivo da Rede Globo para o Brasil inteiro.

A cantora, por sinal, fez questão de valorizar esse momento de retomada. “O viés dessa ideia é que voltamos para a nossa realidade após dois anos de paralisações por causa da pandemia da covid-19. Saímos de um tempo de retrocesso e estamos de volta no eixo, entramos em um ano de maior esperança”, afirmou Veveta em coletiva de imprensa.

Outra estrela que comemorou a volta da festa foi Daniela Mercury. A artista vai se apresentar nos seis dias em cima do trio. Ela confessou que a saudade era grande e esse foi o principal motivo para essa decisão.

“Fiz questão de ficar na cidade e de cantar nos seis dias de Carnaval de Salvador pela primeira vez nesses mais de 40 anos de folia que trago na bagagem. E um momento especial de celebração da vida e quis dar este retorno de alegria para a minha cidade e para os baianos que sentiram muito o cancelamento dos últimos carnavais”, comentou a rainha, que hoje sai no Circuito Osmar (Campo Grande), às 18h15.

Responsável pela organização do Carnaval, o prefeito Bruno Reis mandou um recado para quem está ansioso. “Com fé em Deus, será como a gente imagina. Depois de mil dias sem a festa, certamente teremos o maior e melhor Carnaval de todos os tempos”.





Confira a programação nos circuitos nesta quinta-feira





CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)

Quinta (16):

TRIO DE IVETE SANGALO – 16:00h

PIPOCA DE SAULO – 16:30h

TRIO CLAUDIA LEITTE – 16:45h

TRIO PARANGOLÉ – 17:00h

TRIO XANDDY HARMONIA – 17:15h

TRIO JAMMIL – 17:30h

BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO (COM JP ESTOURADO)- 17:45h

BLOCO DA QUINTA (COM BELL MARQUES) – 18:00h

FISSURA (COM IZA, CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS- 18:30h

EVA – 19:00h

SIRI COM TODI – 19:30h

EU VOU (COM WILSINHO KRAYCHETE)- 19:45h

TRIO LEO SANTANA – 20:00h

TRIO LINCOLN – 20:15h

TRIO TIMBALADA – 20:30h

TRIO LUDMILLA – 20:45h

TRIO CHICLETE – 21:00h

TRIO BABADO NOVO – 21:15h

TÔ LIGADO – 21:30h

PIPOCA DO CHEIO – 21:45h

TRIO HUANA – 22:00h

TRIO TATAU – 22:15h

OS MASCARADOS – 22:30h

TRIO RAFA E PIPO – 22:45h

TRIO A DAMA – 23:00h

TRIO ARAKETU – 23:15h

TRIO GILMELANDIA – 23:30h

TRIO DAVID MORAES – 23:45h

BANANA REGGAE – 00:00h

TRIO AFROCIDADE – 00:15h

BBG ANOS 80 – 00:30h

NOVA SAGA – 00:45h



CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)

Quinta (16):

PROJETO ESPECIAL FOBIQUINHA ARMANDINHO DODO E OSMAR – 18:00h

TRIO PIPOCA DA DANIELA MERCURY – 18:15h

PIPOCA DO MUDEI DE NOME- 18:30h

TRIO LA FURIA- 18:45h

TRIO THIAGO AQUINO- 19:00h

A MULHERADA- 19:15h

TRIO PSIRICO- 19:30h

ALERTA GERAL (COM XANDE DE PILARES, DELCIO LUIZ E MIUDINHO)- 19:45h

PAGODE TOTAL (COM BANDA PAGODE TOTAL / GRUPO SAMBA E SUOR / GRUPO CAJÁ PRA BAIXO) – 20:15h

AMOR E PAIXÃO COM NELSON RUFINO / BATIFUN /FORA DA MÍDIA E PARTICIPAÇÃO DE DUDU NOBRE) – 20:45h

BLOCO DA CAPOEIRA (COM TONHO MATÉRIA)

BANKOMA- 21:30h

TRIO ESCANDURRAS- 22:00h

PROIBIDO PROIBIR (O POLÊMICO)- 22:15h

FOGUEIRÃO- 22:45h

QUERO VER MOMO- 23:00h

SAMBA & FOLIA (SAMBA TDN / PAGODI DO NANY / PAPARICO)- 23:15h

AFRO REGGAE BAHIA- 23:30h

SAMBA TERRAMAR- 23:45h

TRIO COMCAR- 00:00h



CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)

Quinta (16):

OMINIRA DE ODE-

AFOXE FILHOS DE ONIRA-

EXPRESSÃO NEGRA-20:00h

KORIN EFAN- 20:30h

DARAJÚ DE ODÉ- 20:45h

NOVA FLOR- 21:00h

BLOCO QUESTÃO DE GOSTO- 21:15h

SAMBA NEGUINHO- 21:45h

BLOCO DAS BAIANAS DO REINO- 22:00h

BLOCO DE INDIOS TAMOIOS- 22:30h

FILHOS DA FEIRA- 22:45h

MALCOLM X- 23:15h

IMPACTO SONORO – 23:45h

TAMBORES E CORES – 00:15h

BOKA LOUKA (COM SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO) – 00:30h



CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)

Quinta (16):

BLOCO CULTURAL – 20:00h

CORRENTE DO SAMBA – 20:15h

RODOPIÔ – 20:30h

ACARÁ – 20:45h

NAMORAL – 21:00h



O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.